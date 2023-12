Brignone infinita! Vince il Gigante a Tremblant: è la più anziana a vincere in coppa del mondo Federica Brignone vince lo slalom gigante femminile a Tremblant e conquista il 22° successo personale nella Coppa del Mondo di Sci: battute Vlhova e Shiffrin. Buona prova per Bassino sesta e Goggia settima.

A cura di Michele Mazzeo

Federica Brignone trionfa nel gigante femminile di Tremblant, in Canada, regalando così all'Italia la sua prima vittoria in questa Coppa del mondo di Sci Alpino 2023. La valdostana, che aveva chiuso con il miglior tempo la prima manche caratterizzata da una fitta nebbia nella parte alta del percorso, nella seconda manche è riuscita mantenere il piccolissimo vantaggio accumulato sulle specialiste della specialità, cioè la svedese Sara Hector, la svizzera Lara Gut vincitrice dei due giganti disputati prima di quello odierno in stagione) ma soprattutto la slovacca Petra Vlhova (che ha chiuso al secondo posto con un ritardo di 21 centesimi dall'italiana) e la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin (che completa il podio), e andare a centrare il suo 22° successo in carriera in Coppa del Mondo (agganciando in vetta la Goggia tra le azzurre più vincenti di sempre).

Una grande giornata per la spedizione azzurra dato che, oltre alla vittoria di Federica Brignone (che con i suoi 33 anni e 5 mesi diventa anche la sciatrice più anziana a vincere una gara in Coppa del Mondo), sono arrivati ottimi risultati anche dalle altre sciatrici italiane in gara con Marta Bassino che ha chiuso al 6° posto e Sofia Goggia che invece ha terminato questo gigante canadese in settima posizione (miglior risultato stagionale nella specialità per la bergamasca).

L'ordine d'arrivo del Gigante femminile di Tremblant

Federica Brignone (ITA) Petra Vlhova (SVK) +0.21 Mikaela Shiffrin (USA) +0.29 Sara Hector (SVE) +0.56 Lara Gut-Behrami (SVI) +0.59 Marta Bassino (ITA) +1.04 Sofia Goggia (ITA) +1.62 Valerie Grenier (CAN) +1.85 Thea Louise Stjernesund (NOR) +2.24 Clara Direz (FRA) +2.35