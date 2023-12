Sci oggi in TV, dove vedere slalom femminile a Tremblant e discesa maschile a Beaver Creek: orari e diretta Le gare femminili e maschili di Coppa del Mondo di Sci Alpino si disputano oggi a Tremblant e a Beaver Creek. Le due manche del gigante femminile sono alle 17 e alle 20:15, la discesa libera maschile è in programma alle 18:45. Dirette TV e streaming gratuite (Rai Sport HD) e a pagamento (Eurosport).

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le gare di oggi della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2023-2024 femminile e maschile si disputano a Tremblant (in Canada) e a Beaver Creek (In Colorado). La differenza di fuso orario fa sì che siano in programma nella serata italiana: alle 17:00 e alle 20:15 sono previste la prima e la seconda manche del gigante femminile a Tremblant; alle 18:45 la discesa libera maschile a Beaver Creek. Tutte le prove saranno trasmesse in diretta tv, in chiaro e in streaming su Rai Sport HD e RaiPlay ma sarà possibile assistere alle gare anche su Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn.

I pettorali di Goggia, Brignone e le altre azzurre per lo slalom femminile

Dopo la tappa di Killington (in Vermont), la Coppa del Mondo di sci femminile resta in Nord America ma si sposta in Canada dove verranno disputati ben due giganti, il terzo e il quarto della stagione attuale. Lara Gut-Behrami è stata la protagonista assoluta finora, toccherà a lei il pettorale di leader e avversaria da battere. C'è attesa per la sciatrice di casa Valerie Grenier oltre ad Alice Robinson e a Mikaela Shiffrin che, nel lotto delle concorrenti, sono le rivali più insidiose per la svizzera.

Al cancelletto ci sono anche le italiane. Federica Brignone è al secondo posto nella classifica di specialità ma è reduce da un sesto posto agrodoloce a Killington. Marta Bassino va a caccia di un risultato migliore e proverà a lasciare alle spalle la caduta nella seconda manche della sfida precedente. Sofia Goggia riparte dal nono posto ottenuto sabato scorso, a testimonianza dei miglioramenti fatti nella specialità. Si attende l'ufficialità della start-list con indicazione dei pettorali.

Dove vedere lo slalom femminile di sci in tv e streaming: orario e programma

Lo slalom femminile di sci si disputerà a partire dalle ore 17:00 quando andrà in scena la prima manche mentre la seconda è in programma per la serata (ore 20:15). La diretta tv delle gare sarà trasmessa in chiaro per tutti su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, 21 di TivùSat, 227 di Sky), su Eurosport 1 per gli abbonati. La diretta streaming è gratuita su RaiPlay, mentre è riservata agli abbonati su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn.

I pettorali di Paris e Casse nella discesa maschile

A Beaver Creek va in scena la seconda discesa libera in programma sulla pista Birds of Pray che non è una delle più favorevoli per gli italiani. Nelle prime prove cronometrate dei giorni scorsi il migliore degli azzurri è stato Mattia Casse, è lui uno dei più attesi assieme a Dominik Paris in cerca di riscatto dopo la scorsa stagione deludente.

A che ora vedere la discesa maschile in diretta TV e streaming

In attesa della start-list ufficiale, è certo l'orario di partenza della discesa maschile, che scatta alle 18:45. La diretta tv sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, 227 di Sky, 21 di TivùSat), su Eurosport 1 per gli abbonati. La diretta streaming è gratuita su RaiPlay, mentre andrà in onda solo per gli abbonati su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn.