video suggerito

Sci Alpino oggi in TV: dove vedere discesa libera maschile a Beaver Creek: orari e diretta Oggi venerdì 6 dicembre e per tutto il weekend si scia negli Stati Uniti: di scena la discesa libera a Beaver Creek, in Colorado. Dopo la prova a Killington, in Vermont delle donne, tocca agli sciatori per un intenso weekend in diretta in chiaro sui canali Rai e su RaiPlay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La stagione di Coppa del mondo 2024-2025 di sci alpino approda negli Stati Uniti anche per gli uomini iniziando da oggi venerdì 6 dicembre e per tutto il weekend: di scena la discesa libera a Beaver Creek, in Colorado. Dopo la prova a Killington, in Vermont delle donne, tocca agli sciatori di discesa libera, super G e slalom gigante si preparano a un intenso weekend in diretta in chiaro sui canali Rai e su RaiPlay.

Da oggi venerdì 6 a domenica 8 dicembre sono infatti tre le gare di World Cup maschile sulla mitica Birds of Prey, una delle piste più iconiche e difficili del circuito, in Colorado, Stati Uniti. Sarà l'esordio assoluto per i discesisti in questa stagione di gare di Coppa del mondo. Tra loro anche il nostro Dominik Paris che con i compagni azzurri proverà a scendere a tutta velocità sulle nevi statunitensi, sbaragliando la concorrenza.

I pettorali di Paris e gli altri azzurri per la discesa libera maschile di oggi venerdì 6 dicembre

Sono 14 in tutto gli azzurri convocati per gli allenamenti a Copper Mountain, negli USA, per preparare le gare di Coppa del mondo 2024/25 di sci alpino a Beaver Creek in discesa libera. Capitanati da Dominik Paris, il migliore dei nostri. Ecco i pettorali di partenza.

Dove vedere Paris nella discesa libera in TV e in streaming

La gara di oggi si vedrà su Eurosport per gli abbonati Sky, DAZN e Discovery+ a pagamento. Gratis e visibile per tutti senza costi o abbonamenti, la libera si potrà vedere anche sulla Rai in TV (digitale terrestre al canale RaiSportHD) e su RaiPlay in live streaming.

A che ora si disputa la discesa maschile di Coppa del Mondo

Attenzione agli orari perché la gara si svolge negli Stati Uniti e dunque gli orari italiani sono diversi da quelli canonici. Appuntamento in prima serata: la discesa libera scatterà dai paletti di partenza dalle 19:00 (le 13:00 americane)