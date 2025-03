video suggerito

Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone: la Sfera di Cristallo non le ha portato un centesimo Federica Brignone ha dominato la scena dello sci femminile in modo unico, conquistando l'oro nella Libera e nel Gigante, l'argento nel Super G. E poi ancora un oro e un argento ai Mondiali. Oltre alla sua seconda Sfera di Cristallo che, però, non è valsa alcun tornaconto economico aggiuntivo.

A cura di Alessio Pediglieri

Una Federica Brignone autentica dominatrice di stagione, con la vittoria della sua seconda Sfera di Cristallo per la classifica generale di Coppa del Mondo e la conquista della Coppa in due specialità, discesa libera e gigante. Per laurearsi l'italiana sugli sci più vincente di sempre e coronare una carriera arrivata all'apice proprio a ridosso dei Giochi di Milano-Cortina. Una supremazia totale che ha permesso alla valdostana di guadagnare nel corso dell'anno un bel montepremi complessivo, solo attraverso i risultati ottenuti (piazzamenti inclusi). Non dalla conquista della sua seconda Sfera di Cristallo: il titolo assoluto infatti porta con sé la gloria imperitura, ma nessun montepremi.

La stagione straordinaria di Federica Brignone: Sfera di Cristallo, oro in Libera e Gigante, argento in Super G

La stagione di Federica Brignone è stata praticamente perfetta: la fuoriclasse valdostana nel corso di questa annata agonistica ha vinto ben dieci gare imponendosi in cinque giganti, tre superG e due discese libere e salendo sul podio in ben sedici occasioni, una volta seconda e per altre cinque, con il terzo posto. Grazie a questi risultati, la 34enne si è laureata Campionessa del Mondo, prendendosi la medaglia d'argento nella specialità super G, e prendendosi la scena con l'oro al collo nella Libera e nel Gigante.

Qualcosa di unico nel panorama dello sci azzurro, proiettandola nei miti assoluti dello sport italiano: è la più vincente sugli sci, in un dominio incontrastato pari a quello di Jannik Sinner nel tennis. Ma se sul fronte sportivo i due si equivalgono per le proprie imprese, sul fronte dei ritorni economici c'è un abisso.

Federica Brignone ha guadagnato solo con i risultati sportivi: la Sfera di Cristallo non assegna montepremi

Solamente nei primi mesi del 2025, prima della squalifica rifilata dalla Wada, Jannik Sinner era partito alla grandissima e il risvolto economico è lì a dimostrazione: oltre 2 milioni e 250 mila euro guadagnati attraverso i tornei vinti. Un'enormità irraggiungibile e imparagonabile al mondo dello sci, anche per una Federica Brignone che ha dominato incontrastata la scena per una intera stagione: ha guadagnato infatti poco meno di un terzo.

L’importo ufficiale è di circa 712.000 euro come viene indicato dalla Federazione Internazionale, cifra che racchiude tutte le somme guadagnate in base ai risultati. Ci sono i circa 60.000 euro per la vittoria finale ai Mondiali, i 50.000 per ogni successo in Coppa del Mondo e i 40.000 euro per l’argento iridato. Ma nessun euro per la conquista della Coppa del Mondo: la Sfera di Cristallo porta con sé la gloria imperitura ma nessun assegno.

Quanto ha guadagnato Federica Brignone nell'ultima stagione

Il montepremi complessivo è stato calcolato in base alle pubblicazioni ufficiali sul sito della FIS che evidenzia per ogni competizione i soldi a disposizione per le atlete. Il calcolo è in franchi svizzeri, ma il totale è presto fatto: oltre 700 mila euro finali.

Oro in gigante ai Mondiali: 57.600 franchi svizzeri

Argento in superG ai Mondiali: 36.000 franchi svizzeri

10 vittorie in Coppa del Mondo: 10 x 47.000 = 470.000 franchi svizzeri

1 secondo posto in Coppa del Mondo: 1 x 22.000 = 22.000 franchi svizzeri

5 terzi posti in Coppa del Mondo: 5 x 12.000 = 60.000 franchi svizzeri

1 quarto posto in Coppa del Mondo: 1 x 9.000 = 9.000 franchi svizzeri

2 quinti posti in Coppa del Mondo: 3 x 7.000 = 21.000 franchi svizzeri

1 nono posto in Coppa del Mondo: 1 x 3.500 = 3.500 franchi svizzeri