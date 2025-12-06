Polonara riceve la Fiamma olimpica da Tamberi: “Emozionante essere qui in piedi, la mia battaglia è stata complicata”

La Fiamma olimpica ha iniziato il suo viaggio da Roma, dando il via alla lunga staffetta verso Milano-Cortina 2026. Emozione allo Stadio dei Marmi con Peris, Tamberi e Polonara protagonisti della cerimonia.

Uno dei momenti più emozionanti della prima tappa della Fiamma Olimpica, che ha iniziato il suo cammino verso Milano, è stato il passaggio tra Achille Polonara e Gianmarco Tamberi questa mattina allo Stadio dei Marmi di Roma: "È stata una grande emozione ed è un’emozione anche essere in piedi. Fino a una settimana fa giravo ancora in carrozzina… La mia battaglia è stata complicata, spero di essere alla fine".

Il ‘Fuoco' proveniente da Olimpia ha dato il via ufficiale a un viaggio di due mesi che culminerà l’apertura dei Giochi invernali a San Siro. L’atmosfera nello storico impianto romano era carica di emozione e solennità, complice anche il sole brillante che ha accompagnato la cerimonia davanti a centinaia di persone.

Dopo gli interventi del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio; del ministro dello Sport, Andrea Abodi; e del numero uno di Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò – che non ha risparmiato una stoccata alla mancata candidatura di Roma 2024 – uno dei momento più toccanti è arrivato con Giancarlo Peris, l’ultimo tedoforo di Roma ’60.

Polonara riceve la Fiamma olimpica da Tamberi: "Emozionante essere qui in piedi"

Il percorso della torcia durerà 63 giorni, attraverserà tutte le regioni e le province italiane, toccherà 60 siti Unesco e coprirà 12.000 chilometri prima di raggiungere Milano il 6 febbraio. Apripista della staffetta è stato Gregorio Paltrinieri, che ha completato un giro dello stadio prima di passare la torcia a Elisa Di Francisca. A sua volta l’olimpionica del fioretto ha affidato la Fiamma a Gianmarco Tamberi, protagonista del terzo giro e autore del passaggio più atteso: quello ad Achille Polonara.

Il cestista, simbolo di resilienza dopo mesi difficili, ha guidato la torcia fuori dallo stadio tra gli applausi. "È stata una grande emozione ed è un’emozione anche essere in piedi. Fino a una settimana fa giravo ancora in carrozzina… La mia battaglia è stata complicata, spero di essere alla fine. Essere un atleta in questo mi ha aiutato molto, così come il fatto di essere giovane, poi io sono stato sempre un combattente. Ora speriamo che un po’ di fortuna mi assista”, ha raccontato con un sorriso carico di speranza.

Tamberi, visibilmente commosso, ha sottolineato il valore della staffetta e il legame speciale che lo unisce a Polonara fin dall’infanzia. Nel corso della giornata si alterneranno altri volti noti dello sport e dello spettacolo – da Berrettini a Datome, da Bargnani a Max Biaggi, fino a Giuseppe Tornatore e Achille Lauro – per un totale di 164 tedofori.

Il percorso romano porterà la torcia attraverso i luoghi più iconici della città, da San Pietro al Pantheon, dai Fori Imperiali a Fontana di Trevi, fino a piazza del Popolo, dove questa sera l’accensione del braciere chiuderà la prima tappa del viaggio verso Milano-Cortina 2026.