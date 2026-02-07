sport
Olimpiadi 2026 oggi in TV, orari, programma e italiani in gara a Milano Cortina: occhi puntati su Paris e Lollobrigida

Il programma delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 di oggi 7 febbraio: fari puntati su Paris nella discesa libera e Lollobrigida. Orari, italiani in gara e dove vederli in TV in chiaro e streaming.
A cura di Marco Beltrami
Le Olimpiadi di Milano-Cortina hanno in programma oggi sabato 7 febbraio diverse gare. Si entra nel vivo, con tante discipline individuali e di squadra. Si partirà intorno alle 10 con il Curling e si finirà in serata con snowboard, pattinaggio di figura e salto con gli sci. Diversi gli italiani impegnati nelle gare, da Paris, Franzoni e Casse nello sci, fino a Lollobrigida nel pattinaggio di velocità, passando per la coppia Constantini-Mosaner nel curling e l'hockey femminile. Ecco tutte le gare di oggi, che si potranno vedere in TV e streaming in chiaro su Rai Sport e RaiPlay, e in abbonamento su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, programma e orari delle gare il 7 febbraio

Questo il programma di tutte le gare di oggi sabato 7 febbraio alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Diversi gli italiani impegnati in diverse discipline:

  • 10:05 – 12:05 Curling: Svizzera-Svezia (round robin doppio misto)
  • 10:05 – 12:05 Curling: Gran Bretagna-Canada (round robin doppio misto)
  • 10:30 – 12:45 Sci freestyle: Qualificazione freeski slopestyle donne (Flora Tabanelli)
  • 11:30 – 13:50 Sci alpino: Discesa libera uomini (Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder)
  • 12:10 – 14:40 Hockey su ghiaccio: Germania-Giappone (Turno preliminare donne)
  • 13:00 – 14:50 Sci di fondo: Skiathlon 10km+10km donne (Anna Comarella, Maria Gismondi e Martina Di Centa)
  • 14:00 – 16:15 Sci freestyle: Qualificazione freeski slopestyle uomini
  • 14:35 – 16:35 Curling: Svezia-Italia (Round robin doppio misto)
  • 14:35 – 16:35 Curling: Estonia-Norvegia (Round robin doppio misto)
  • 14:35 – 16:35 Curling: Gran Bretagna-USA (Round robin doppio misto)
  • 14:35 – 16:35 Curling: Corea-Cechia (Round robin doppio misto)
  • 14:40 – 17:10 Hockey su ghiaccio: Svezia-Italia (Turno preliminare donne)
  • 16:00 – 17:50 Pattinaggio di velocità: 3000m donne (Francesca Lollobrigida)
  • 16:40 – 19:10 Hockey su ghiaccio: Stati Uniti-Finlandia (Turno preliminare donne)
  • 17:00 – 19:20 Slittino: Individuale uomini run 1 e 2 (Dominik Fischnaller, Leon Felderer e Lukas Gufler)
  • 18:45 – 21:00 Salto con gli sci: Trampolino normale individuale donne (Annika Sieff, Lara e Jessica Malsiner)
  • 19:30 – 21:05 Snowboard: Finale snowboard big air uomini
  • 19:45 – 22:55 Pattinaggio di figura: Team event (Charlène Guignard e Marco Fabbri)

Gli italiani in gara oggi: Constantini e Mosaner, Paris e Lollobrigida

Occhi puntati innanzitutto sullo sci e sulla prova valida per la discesa libera maschile con Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder e Christof Innerhofer con il possibile inserimento di Franzoni. Grandi aspettative su Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità alle 16. Nello Skiathlon Anna Comarella, Maria Gismondi e Martina Di Centa proveranno a superarsi, così come Flora Tabanelli nel freestyle. Dominik Fischnaller, Leon Felderer e Lukas Gufler saranno impegnati nello slittino, e Sieff e le sorelle Malsiner nel trampolino. Chiusura con il pattinaggio, per Guignard e Fabbri nel team event. Per le competizioni di squadra l’Italia dell’hockey femminile affronterà la Svezia, mentre Constantini e Mosaner rappresenteranno gli azzurri nel curling contro la Svezia.

