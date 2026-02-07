Olimpiadi 2026 oggi in TV, orari, programma e italiani in gara a Milano Cortina: occhi puntati su Paris e Lollobrigida

Il programma delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 di oggi 7 febbraio: fari puntati su Paris nella discesa libera e Lollobrigida. Orari, italiani in gara e dove vederli in TV in chiaro e streaming.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina hanno in programma oggi sabato 7 febbraio diverse gare. Si entra nel vivo, con tante discipline individuali e di squadra. Si partirà intorno alle 10 con il Curling e si finirà in serata con snowboard, pattinaggio di figura e salto con gli sci. Diversi gli italiani impegnati nelle gare, da Paris, Franzoni e Casse nello sci, fino a Lollobrigida nel pattinaggio di velocità, passando per la coppia Constantini-Mosaner nel curling e l'hockey femminile. Ecco tutte le gare di oggi, che si potranno vedere in TV e streaming in chiaro su Rai Sport e RaiPlay, e in abbonamento su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, programma e orari delle gare il 7 febbraio

Questo il programma di tutte le gare di oggi sabato 7 febbraio alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Diversi gli italiani impegnati in diverse discipline:

10:05 – 12:05 Curling: Svizzera-Svezia (round robin doppio misto)

10:05 – 12:05 Curling: Gran Bretagna-Canada (round robin doppio misto)

10:30 – 12:45 Sci freestyle: Qualificazione freeski slopestyle donne ( Flora Tabanelli)

11:30 – 13:50 Sci alpino: Discesa libera uomini ( Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder )

) 12:10 – 14:40 Hockey su ghiaccio: Germania-Giappone (Turno preliminare donne)

13:00 – 14:50 Sci di fondo: Skiathlon 10km+10km donne ( Anna Comarella, Maria Gismondi e Martina Di Centa)

14:00 – 16:15 Sci freestyle: Qualificazione freeski slopestyle uomini

14:35 – 16:35 Curling: Svezia- Italia (Round robin doppio misto)

(Round robin doppio misto) 14:35 – 16:35 Curling: Estonia-Norvegia (Round robin doppio misto)

14:35 – 16:35 Curling: Gran Bretagna-USA (Round robin doppio misto)

14:35 – 16:35 Curling: Corea-Cechia (Round robin doppio misto)

14:40 – 17:10 Hockey su ghiaccio: Svezia- Italia (Turno preliminare donne)

(Turno preliminare donne) 16:00 – 17:50 Pattinaggio di velocità: 3000m donne ( Francesca Lollobrigida)

16:40 – 19:10 Hockey su ghiaccio: Stati Uniti-Finlandia (Turno preliminare donne)

17:00 – 19:20 Slittino: Individuale uomini run 1 e 2 ( Dominik Fischnaller , Leon Felderer e Lukas Gufler)

, e 18:45 – 21:00 Salto con gli sci: Trampolino normale individuale donne ( Annika Sieff , Lara e Jessica Malsiner)

, e 19:30 – 21:05 Snowboard: Finale snowboard big air uomini

19:45 – 22:55 Pattinaggio di figura: Team event (Charlène Guignard e Marco Fabbri)

Gli italiani in gara oggi: Constantini e Mosaner, Paris e Lollobrigida

Occhi puntati innanzitutto sullo sci e sulla prova valida per la discesa libera maschile con Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder e Christof Innerhofer con il possibile inserimento di Franzoni. Grandi aspettative su Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità alle 16. Nello Skiathlon Anna Comarella, Maria Gismondi e Martina Di Centa proveranno a superarsi, così come Flora Tabanelli nel freestyle. Dominik Fischnaller, Leon Felderer e Lukas Gufler saranno impegnati nello slittino, e Sieff e le sorelle Malsiner nel trampolino. Chiusura con il pattinaggio, per Guignard e Fabbri nel team event. Per le competizioni di squadra l’Italia dell’hockey femminile affronterà la Svezia, mentre Constantini e Mosaner rappresenteranno gli azzurri nel curling contro la Svezia.

Dove vedere le gare delle Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e streaming

La diretta TV delle Olimpiadi si potrà seguire in chiaro sui canali Rai, in varie fasce orarie su Rai Sport ovvero il canale 58 del digitale terrestre. Copertura televisiva integrale anche su Eurosport, servizio a pagamento e riservato agli abbonati come Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app delle piattaforme citate si potranno seguire anche le Olimpiadi di Milano-Cortina in streaming. Quello gratuito invece sarà offerto da RaiPlay.