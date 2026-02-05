Olimpiadi Milano-Cortina 2026 oggi in TV, programma e orari degli italiani in gara: esordio di Constantini e Mosaner

In questo giovedì 5 febbraio ci sono già diversi eventi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nel curling e nell’hockey su ghiaccio tocca all’Italia. Diretta TV in chiaro sulla Rai, diretta integrale su Eurosport.

Le attesissime Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 inizieranno ufficialmente venerdì 6 febbraio. La Cerimonia d'Apertura è in programma allo Stadio San Siro dalle ore 20. Ma già in questo giovedì 5 febbraio ci sarà attività olimpica. Curling, hockey su ghiaccio e snowboard nel programma di oggi, che prevede anche tre appuntamenti azzurri. L'Italia infatti già in mattinata sarà protagonista nel Curling, con la coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner. Il duo che ha ambizioni di medaglie, tornerà in gara in serata nell'incontro con il Canada. In mezzo l'esordio dell'Italia nel torneo femminile di Hockey su ghiaccio.

Il programma delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina il 5 febbraio 2026

Il curling parte con la fase a gironi, il cosiddetto round robin, con il doppio misto formato da Constantini e Mosaner, un duo che ha già regalato grandi soddisfazioni all'Italia dello sport. Esordio alle ore 10:05 contro la Corea del Sud, poi di nuovo nella bagarre alle 19:05 sfidando il Canada. L'hockey su ghiaccio invece vedrà l'Italia femminile alle 14:40 affrontare la Francia.

10:05 – Curling: Gran Bretagna-Estonia (Round robin doppio misto)

10:05 – Curling: Svezia-Cechia (Round robin doppio misto)

10:05 – Curling: Norvegia-Stati Uniti (Round robin doppio misto)

10:05 – Curling: Corea-Italia (Round robin doppio misto)

12:10 – Hockey su ghiaccio: Svezia-Germania (Torneo femminile, gruppo B)

14:35 – Curling: Stati Uniti-Svizzera (Round robin doppio misto)

14:35 – Curling: Norvegia-Canada (Round robin doppio misto)

14:40 – Hockey su ghiaccio: Italia-Francia (Torneo femminile, gruppo B)

16:40 – Hockey su ghiaccio: Stati Uniti-Cechia (Torneo femminile, gruppo A)

19:05 – Curling: Canada-Italia (Round robin doppio misto)

19:05 – Curling: Svizzera-Corea (Round robin doppio misto)

19:05 – Curling: Estonia-Svezia (Round robin doppio misto)

19:05 – Curling: Cechia-Gran Bretagna (Round robin doppio misto)

19:30 – Snowboard: Qualificazioni big air maschile (1ª manche)

20:15 – Snowboard: Qualificazioni big air maschile (2ª manche)

21:00 – Snowboard: Qualificazioni big air maschile (3ª manche)

21:10 – Hockey su ghiaccio: Finlandia-Canada (Torneo femminile, gruppo A)

Constantini e Mosaner all'esordio nel curling

I campioni olimpici 2022 del curling tornano in scena. Saranno sul ghiaccio Stefania Constantini e Amos Mosaner, nel doppio misto che regalò l'oro a Pechino la gioia sportiva più grande in assoluto. Doppio impegno odierno nella fase a gironi per Constantini e Mosaner che proveranno a riconquistare una medaglia anche in casa.

Dove vedere le gare delle Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e streaming

Le Olimpiadi si potranno seguire in chiaro sulla Rai e in modo integrale su Eurosport. La giornata di oggi si potrà seguire su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre. Dalle 9:50 alle 12:10. Poi si ricomincia alle 15:15, fino alle 17:10. Infine dalle 19 alle 21:45. Streaming con RaiPlay. Eurosport non si fermerà mai. Il canale sarà fruibile sia in TV che in streaming, dalle 10 alle 23:40, dagli abbonati di Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels.