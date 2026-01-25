Olimpiadi, le stelle dell’NHL tremano davanti alle condizioni dell’Arena Santa Giulia: “Non è pronta”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina sono oramai alle porte e tra le tante discipline che attireranno migliaia di tifosi ed appassionati ci sarà senza ombra di dubbio l'hockey su ghiaccio visto che da tempo l'NHL, il massimo campionato americano, ha confermato la presenza dei suoi uomini migliori. Che scenderanno sul ghiaccio dell'Arena Santa Giulia sorta alle porte di Milano e che ospiterà il torneo ma che vessa ancora oggi in condizioni da cantiere aperto. E dall'America ritorna prepotente non poca preoccupazione sull'effettiva operatività dell'impianto in tempo utile per ospitare le squadre: "Sono indietro, non sono pronti, ma a noi interessano solo ghiaccio e spogliatoi…"

All’Arena Santa Giulia si sono giocate le Finals Four del Campionato italiano, come test match olimpico

L'Arena Santa Giulia e l'hockey olimpico: cantiere a cielo aperto anche per il test Finals Four

Ad alzare l'attenzione sulle condizioni di un impianto in forte ritardo sulla tabella di marcia prevista per presentarsi nel migliore dei modi alle Olimpiadi di Milano Cortina, è stata l'Associazione americana dei giocatoti di hockey, il sindacato presieduto da Marty Walsh, il direttore esecutivo che non ha espresso parere positivo di fronte ai lavori ancora in corso che stanno avvolgendo la Santa Giulia. Già nei match test per le Finals Four di Hockey del campionato italiano, che hanno rappresentato una prova generale, l‘immagine non è stata la migliore, malgrado l'enorme affluenza di tifosi ed appassionati che si sono riversati in migliaia per seguire le partite. Un cantiere a cielo aperto, con gran parte della struttura interna (l'intero ultimo anello) ancora non agibile, oltre alla disastrosa situazione attorno all'Arena tra parcheggi e strade ancora da finire.

L’immensa risposta del pubblico dell’hockey riversatosi all’Arena Santa Giulia

L'assogiocatori della NHL: "A noi interessano ghiaccio e spogliatoi, ma i lavori sono in ritardo"

Una situazione non di certo che vale un biglietto da visita invidiabile, anzi: "Siamo preoccupati per i lavori di ultimazione dell’Arena Santa Giulia. Quando abbiamo raggiunto l’accordo per la partecipazione dei nostri giocatori due anni e mezzo fa i lavori non erano ancora iniziati e sono poi partiti a rilento" ha spiegato Walsh alla Gazzetta dello Sport. "Forse si potevano fare le cose in maniera diversa e il fatto che l’Arena non sia ancora terminata rappresenta un problema". Dopotutto la presenza dell'NHL con le sue star è un vero e proprio evento, che richiedeva ben altra accoglienza, visto che un super team manca alle Olimpiadi invernali da 12 anni. "A noi interessa soprattutto la situazione della pista, del ghiaccio e degli spogliatoi e su questo ci hanno fornito rassicurazioni" ha continuato Walsh, ben sapendo che solo qualche settimana fa c'era stato anche un problema sulla pista. "ma perché sia tutto a posto e gli spettatori possano godersi uno spettacolo straordinario mi sa che ora si dovranno fare tre turni per completare il tutto".

La pista di hockey dell’impianto, sotto accusa per misure troppo ridotte rispetto agli standard richiesti

Le polemiche sulle dimensioni della pista e del maxischermo: "Sapremo adattarci"

Oltre ai lavori in corso, l'Arena Santa Giulia è stata al centro anche di altre polemiche che nel corso dei mesi sono state affrontate con le stesse federazioni delle Nazionali presenti alle Olimpiadi. Come le dimensioni della pista di ghiaccio e quelle del maxischermo al centro dell'impianto: troppo piccoli rispetto agli standard classici, soprattutto quelli americani che fanno da riferimento e confronto: "Sì, lo sono" anche in questo caso ha confermato Walsh, "ma diciamo che questo non è un problema serio, i nostri giocatori sapranno adattarsi".