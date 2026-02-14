Olimpiadi Invernali 2026 oggi in tv, orari e programma degli italiani in gara il 14 febbraio

In palio otto titoli, l’Italia a caccia di medaglie con Sighel, Vittozzi, Wierer, Margaglio e Fumagalli. Il programma integrale di oggi sabato 14 febbraio. Diretta TV su Rai 2 e Eurosport.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono otto i titoli in palio oggi, sabato 14 febbraio, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'Italia ha buone possibilità di andare a medaglia nelle diverse discipline in programma. Nel gigante maschile ci sono Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini mentre ad Anterselva, nel biathlon femminile 7.5 km le attenzioni sono tutte puntate su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli in lizza per il podio nello Skeleton. In serata tocca a Pietro Sighel, nello short track, provare a infilare al collo una medaglia così da lasciare alle spalle le polemiche degli ultimi giorni per alcune frasi su Arianna Fontana (che ha risposto per le rime). Diretta tv in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD, in streaming su RaiPlay. Diretta TV e streaming anche su Eurosport.

Olimpiadi 2026 oggi, programma e orari delle gare del 14 febbraio

09:05 Curling : Round robin donne, Italia – Repubblica Popolare di Cina ( Stefania Constantini , Elena Antonia Mathis , Giulia Zardini Lacedelli , Marta Lo Deserto , Rebecca Mariani ), Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Giappone

: Round robin donne, Italia – Repubblica Popolare di Cina ( , , , , ), Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Giappone 10:00 Sci alpino: Slalom gigante uomini, manche 1 ( Luca De Aliprandini , Giovanni Franzoni , Tobias Kastlunger , Alex Vinatzer )

, , , ) 10:30 Sci freestyle : Dual moguls donne, ottavi di finale ( Manuela Passaretta )

: Dual moguls donne, ottavi di finale ( ) 11:20 Sci freestyle : Dual moguls donne, quarti di finale (ev. Manuela Passaretta)

: Dual moguls donne, quarti di finale (ev. Manuela Passaretta) 11:35 Sci freestyle : Dual moguls donne, semifinale (ev. Manuela Passaretta)

: Dual moguls donne, semifinale (ev. Manuela Passaretta) 11:35 Sci freestyle : Dual moguls donne, finali (ev. Manuela Passaretta)

: Dual moguls donne, finali (ev. Manuela Passaretta) 12:00 Sci di fondo : Staffetta 4 x 7.5 km donne ( Federica Cassol, Iris De Martin, Martina Di Centa, Caterina Ganz )

: Staffetta 4 x 7.5 km donne ( ) 12.10 Hockey su ghiaccio Torneo maschile, fase a gironi: Svezia-Slovacchia

12.10 Hockey su ghiaccio Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Lettonia

13:30 Sci alpino : Slalom gigante uomini, manche 2 ( Luca De Aliprandini , Giovanni Franzoni , Tobias Kastlunger , Alex Vinatzer )

: Slalom gigante uomini, manche 2 ( , , , ) 14:45 Biathlon : Sprint 7,5km donne ( Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer )

: Sprint 7,5km donne ( ) 16:00 Speed Skating Team pursuit femminile, quarti di finale

16:40 Hockey su ghiaccio Turno preliminare uomini, Italia – Finlandia

Turno preliminare uomini, Italia – Finlandia 16:40 Hockey su ghiaccio Torneo femminile, quarto di finale 3: Canada – Germania

17:00 Pattinaggio di velocità : 500m uomini ( Jeffrey Rosanelli )

: 500m uomini ( ) 17:30 Salto con gli sci Trampolino grande maschile, trial round

18:00 Skeleton Donne batteria 3 ( Alessandra Fumagalli , Valentina Margaglio )

Donne batteria 3 ( , ) 18:45 Salto con gli sci Individuale uomini trampolino lungo, primo turno ( Giovanni Bresadola , Francesco Cecon , Alex Insam )

Individuale uomini trampolino lungo, primo turno ( , , ) 19:05 Curling: Round robin donne, Italia – Svezia (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani), Corea del Sud-Danimarca, Canada-Svizzera, Giappone-USA

Round robin donne, Italia – Svezia (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani), Corea del Sud-Danimarca, Canada-Svizzera, Giappone-USA 19:30 Sci freestyle Big air donne, qualificazione manche 1 ( Maria Gasslitter , Flora Tabanelli )

Big air donne, qualificazione manche 1 ( , ) 19:35 Skeleton : Donne batteria 4 (ev. Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)

: Donne batteria 4 (ev. Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio) 19:57 Salto con gli sci : Individuale uomini trampolino lungo, turno finale (ev. Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

: Individuale uomini trampolino lungo, turno finale (ev. Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam) 20:15 Sci freestyle Big air donne, qualificazione manche 2 (Maria Gasslitter, Flora Tabanelli)

Big air donne, qualificazione manche 2 (Maria Gasslitter, Flora Tabanelli) 20:15 Short track : 1500m uomini, quarti di finale ( Thomas Nadalini , Pietro Sighel , Luca Spechenhauser )

: 1500m uomini, quarti di finale ( , , ) 20:59 Short track 1000m donne, batterie ( Chiara Betti , Elisa Confortola , Arianna Fontana )

1000m donne, batterie ( , , ) 21:00 Sci freestyle Big air donne, qualificazione manche 3 (Maria Gasslitter, Flora Tabanelli)

Big air donne, qualificazione manche 3 (Maria Gasslitter, Flora Tabanelli) 21:10 Hockey su ghiaccio Torneo maschile, fase a gironi: Usa – Danimarca

21:10 Hockey su ghiaccio Torneo femminile, quarto di finale 4: Finlandia – Svizzera

21:44 Short track 1500m uomini, semifinali (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

1500m uomini, semifinali (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser) 22:00 Short track Staffetta 3000m donne, semifinali ( Chiara Betti , Elisa Confortola , Arianna Fontana , Gloria Ioriatti , Arianna Sighel )

Staffetta 3000m donne, semifinali ( , , , , ) 22:27 Short track 1500m uomini, finale B (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

1500m uomini, finale B (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser) 22:42 Short track 1500m uomini, finale A (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

Gli italiani in gara oggi: le speranze di medaglia da Vinatzer a Sighel

Nel gigante maschile riflettori puntati su Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer in lizza per una medaglia nella prova sprint di biathlon femminile 7,5 km. Nel tardo pomeriggio, le speranze azzurre sono legate a Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli. A chiusura di giornata le attenzioni si spostano tutte su Pietro Sighel impegnato nella finale dei 1500m uomini.

Dove vedere le gare delle Olimpiadi Invernali 2026 in diretta tv e streaming

Ogni giorno la diretta tv in chiaro (e gratis) di tutte le gare delle Olimpiadi Invernali è su Rai 2 e su Rai Sport HD che trasmetteranno gli eventi in programma dalle 9:00 fino alle 23:00. Diretta streaming visibile su Rai Play (sempre senza costi aggiuntivi). Gli abbonati di Eurosport potranno vedere invece tutto in modo integrale attraverso la messa in onda in TV e in streaming su DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels e TIMVision.