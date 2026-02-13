Arianna Fontana gelida sull’azzurro Pietro Sighel: “Non merita assolutamente la mia attenzione”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arianna Fontana è da ieri nella storia dello sport italiano, scolpita a caratteri cubitali. Non che prima non lo fosse, visto che era già una leggenda del pattinaggio mondiale con i suoi innumerevoli trionfi mondiali e olimpici in 20 anni di carriera, ma l'argento vinto ai Giochi di Milano Cortina nella gara individuale dei 500 metri, dopo l'oro in staffetta mista di martedì, l'ha collocata al fianco di Edoardo Mangiarotti per numero di medaglie vinte alle Olimpiadi. Siamo a 13, ovvero nessuno come loro due in Italia da quando esistono i cinque cerchi. La presenza della 35enne di Sondrio ai Giochi 2026 è stata peraltro spruzzata di veleno dall'altro azzurro Pietro Sighel, cui ora risponde con gelo Arianna da Casa Italia: le parole del compagno di staffetta "non meritano assolutamente attenzione".

Arianna Fontana oggi a Casa Italia

Sighel al veleno su Fontana, la replica di Arianna

Sighel e Fontana avevano fatto esultare l'Italia con lo splendido oro in staffetta mista assieme a Elisa Confortola e Thomas Nadalini, la loro festa sul ghiaccio di Milano non lasciava presagire le parole pronunciate qualche ora dopo dal 26enne trentino. "Ma chi la conosce, Arianna Fontana? Da otto anni si allena all'estero. Di sicuro con lei non siamo una squadra, a parte i due minuti e mezzo in pista", aveva detto Sighel.

Parole che affondano le loro radici nella faida pregressa tra la campionessa azzurra e un paio di componenti maschi della squadra (Dotti e Cassinelli), accusati di comportamenti ostili in allenamento nei suoi confronti. Da lì lo sfogo della Fontana alle Olimpiadi di Pechino nel 2022, la minaccia di gareggiare per gli Stati Uniti ai Giochi di Milano Cortina (poi rientrata) e l'indagine della Procura Generale dello Sport e della Procura Federale della FISG, che peraltro si è chiusa con l'archiviazione.

Pietro Sighel con Arianna Fontana ed Elisa Confortola dopo la vittoria dell’oro in staffetta

Sembrava polvere messa sotto il tappeto, e invece le parole di Sighel dimostrano che quei veleni non se ne sono mai andati. Quando oggi è stato chiesto conto alla Fontana di quelle dichiarazioni, Arianna è stata tanto netta quanto gelida: "Ieri non avevo ancora letto, sinceramente non meritano assolutamente la mia attenzione".

Quanto all'accusa di Sighel di non "fare squadra" col resto del Team Italia, la pluricampionessa olimpica lo smentisce seccamente: "Se mi sento parte della squadra al 100%? Ma se non avessi voluto far parte della squadra non mi sarebbe interessato rimanere a Bormio ad allenarmi con loro in vista delle staffette, me ne sarei restata all'estero, quindi…".