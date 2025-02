video suggerito

Mondiali sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom gigante femminile: orari e diretta Lo Slalom gigante femminile è in programma oggi ai Mondiali di sci con diretta TV in chiaro sulla Rai e su Eurosport, Sky e DAZN. Ecco tutto quello che c'è da sapere su orari e diretta streaming.

A cura di Marco Beltrami

Lo Slalom gigante femminile è in programma oggi giovedì 13 febbraio ai Mondiali di sci alpino di Saalbach-Hinterglemm. La gara austriaca è in programma alle 9:45 con la prima manche, con la seconda che prenderà il via alle 13:15. A rappresentare l'Italia dello sci ci saranno soprattutto Federica Brignone e Sofia Goggia, che proveranno a conquistare una medaglia, impresa tutt'altro che semplice. Non ci sarà Shiffrin che ha paura di gareggiare dopo l'ultimo grave infortunio. Diretta TV per lo Slalom gigante in chiaro come sempre sulla Rai oltre che su Eurosport, Sky e DAZN. Per quanto riguarda invece lo streaming si potrà seguire su Rai Play, Sky Go, DAZN, e Discovery+.

I pettorali delle azzurre impegnate nello Slalom gigante femminile dei Mondiali di Sci

Le sciatrici che rappresenteranno l'Italia nello Slalom gigante femminile dei Mondiali di sci di Saalbach, in Austria sono in primis Federica Brignone e Sofia Goggia. L'obiettivo è quello di provare a portare a casa una medaglia, con la prima che nella classifica di specialità occupa il terzo posto stagionale. La Brignone sarà la prima azzurra a scendere, col pettorale numero 4, poi toccherà alla Goggia con l'8. Marta Bassino col 13 e Lara Della Mea col 30 le altre due atlete italiane al via del gigante mondiale.

Dove vedere lo Slalom gigante femminile dei Mondiali di sci in TV: diretta in chiaro

Dove vedere lo Slalom gigante femminile in TV? La gara dei Mondiali di sci alpino si potrà vedere in TV in chiaro sulla Rai e in particolare su Rai Due e Rai Sport. Diretta TV anche su Eurosport, visibile anche su DAZN e Sky, per i possessori dei rispettivi abbonamenti.

Lo Slalom gigante femminile dei Mondiali di sci alpino a Saalbach in diretta streaming: gli orari

Lo Slalom gigante femminile in programma oggi giovedì 13 febbraio è in programma a partire dalle 9:45 con la prima manche, con la seconda invece che inizierà alle 13:15. La diretta streaming della gara dei Mondiali sarà trasmessa in streaming in chiaro su Rai Play, oltre che su Eurosport player, DAZN, Sky GO e Now, oltre che su Discovery+. Tutti servizi questi riservati ai rispettivi abbonati.