Mikaela Shiffrin deve rinunciare al Gigante ai Mondiali di sci, annuncia il motivo: "Ho paura" Mikaela Shiffrin ha annunciato di dover rinunciare al Gigante ai Mondiali di sci con un lungo post. La campionessa americana svela di non essere in grado di gareggiare dopo l'ultimo brutto infortunio: "Ho paura, onestamente non mi aspettavo di vivere così tanti problemi mentali".

A cura di Fabrizio Rinelli

Era il 30 novembre 2024 quando Mikaela Shiffrin era stata vittima di un terribile infortunio durante la Coppa del Mondo di sci alpino. Una caduta tremenda per l'americana che andò a sbattere sulle barriere di protezione subendo una forte lacerazione sul fianco che le ha perforato la pelle con una ferita che poteva anche avere conseguenze peggiori. Numerose contusione e perforazione toracica per la sciatrice considerata l'atleta più vincente nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino. La campionessa in carica sta riprendendo lentamente confidenza con sci.

Ma per ora di tornare in gara non se ne parla. Lo ha scritto la stessa Shiffrin con un lungo post sul suo account Instagram in cui spiega i motivi della sua scelta di rinunciare al gigante dei Mondiali di Saalbach in programma giovedì. La caduta di fine novembre nella gara di Killington, dove inseguiva la vittoria numero 100 in Coppa del Mondo, l'ha segnata fortemente nonostante sia tornata in gara nello slalom di Courchevel, chiudendo decima. Ma per il gigante ha ancora bisogno di tempo: "Onestamente non mi aspettavo di vivere così tanti problemi mentali".

"Niente campioni del mondo GS per me. Non ci sono in questo momento, mi sento abbastanza lontana". Inizia così il lungo posto della Shiffrin che sottolinea come ad oggi non si senta ancora sicura di esibirsi nel gigante. "Al momento sto affrontando alcuni ostacoli mentali per tornare alla partenza del Gigante con l'intensità necessaria per le gare – spiega -. Onestamente, non mi aspettavo di vivere così tanti problemi mentali e post traumatico in gigante a causa del mio infortunio a Killington". La campionessa si mette a nudo spiegando tutto per filo e per segno.

La Shiffrin gareggerà in combinata con Breezy Johnson

"Come sempre, ho provato a tuffarmi nella sfida, sperando di arrivarci dai Mondiali – aggiunge -. Immaginavo che la mia passione e la mia voglia di competere mi avrebbero superare le barriere mentali. Forse sarà così più avanti, ma non ci sono ancora. È stato straziante fare i conti con quanta paura abbia in una disciplina che ho amato tanto solo 2 mesi fa".

Continuerà a provare Mikaela che nel frattempo si concentra sulla per l'esibizione in squadra combinata. Domani infatti parteciperà alla prova con la neo campionessa del mondo di discesa Breezy Johnson. "Se vuoi sarei onorata di fare coppia con te – ha scritto Mikaela svelando la risposta di Johnson -. Non per la medaglia, ma perché questo sport è un divertimento pazzesco, e sarebbe divertente chiudere il cerchio dopo tutti questi anni”.