Caduta tremenda per Mikaela Shiffrin: lascia la pista in tobaga, si teme un serio infortunio Correva per vincere la 100ª gara di Coppa del Mondo in carriera, ma sul più bello è caduta. Un incidente tremendo quello di Mikaela Shiffrin, che spera di non incappare in un altro grave infortunio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Mikaela Shiffrin ha iniziato alla grande la stagione 2024-2025, cioè vincendo subito due gare. Voleva il tris, lo voleva perché così avrebbe vinto la 100ª gara della sua carriera in Coppa del Mondo, e desiderava farlo negli Stati Uniti, dove il circo bianco fa tappa. Pareva tutto scritto, leader nella prima manche e con la chance di chiudere i giochi. E invece il sogno è diventato un incubo dopo una pesantissima caduta sul muro, si teme anche un grave infortunio.

Shiffrin voleva la centesima vittoria in Coppa del Mondo

Shiffrin scende in pista per cercare la vittoria numero 100, ma è caduta sul muro. Una caduta terribile perché è finita poi tra le reti dopo una brutta rotazione con lo sci destro che non si è staccato. Il silenzio è calato sulla pista. La preoccupazione è stata subito tanta. La svedese Hector ha vinto senza festeggiare. L'americana è stata soccorsa e portata via con il toboga. Ha salutato il pubblico, un buon segno senz'altro, ma c'è da capire ora cosa è successo a Killington nel Vermont.

La sciatrice americana lascia la pista con il toboga

Un esponente del team americano di sci ha fatto sapere che: "Mikaela è stata portata via con il toboga e ora è sottoposta a valutazioni. A seguire arriveranno maggiori informazioni, ma è giusto dire che ha chiesto informazioni sui suoi tempi". Insomma, come a dire che l'umore era buono. Di sicuro non è fortunata Shiffrin, che è una delle più grandi campionesse di sempre, che lo scorso anno sul più bello riportò un serio infortunio che pregiudicò la parte finale della stagione e le impedì, molto probabilmente di vincere, per l'ennesima volta, la Coppa del Mondo Generale.