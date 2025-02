video suggerito

Mondiali sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G maschile: orari e diretta Il Super G maschile è la gara in programma oggi ai Mondiali di sci alpino di Saalbach-Hinterglemm. Tutto quello che c’è da sapere sugli sciatori italiani, orari e diretta TV: Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Mondiali di sci alpino prevedono oggi la gara di Super G maschile. Appuntamento in programma oggi venerdì 7 febbraio alle 11:30, a meno di cambiamenti legati alle condizioni di meteo sulla pista austriaca di Saalbach-Hinterglemm. In gara a rappresentare l'Italia ci saranno gli sciatori Dominik Paris, Mattia Casse e Christof Innerhofer che proveranno a contrastare i favoriti tra i quali c'è lo svizzero Odermatt. Il Super G maschile si vedrà in diretta TV e streaming in chiaro su Rai e Rai Play, oltre che su Eurosport, Sky, Sky GO, DAZN e Discovery+. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

I pettorali degli azzurri impegnati nel Super G maschile dei Mondiali di Sci

Nel Super G maschile dei Mondiali di sci occhi puntati sugli azzurri Dominik Paris, Mattia Casse e Christof Innerhofer. Saranno loro a provare l'exploit in questa disciplina anche se la concorrenza è agguerritissima, con lo svizzero Marco Odermatt su tutti. Attenzione anche a norvegesi ed austriaci, che partono con i favori del pronostico.

Dove vedere il Super G maschile dei mondiali di sci in TV: diretta in chiaro

Il Super G maschile dei Mondiali di sci alpino si potrà vedere in TV in chiaro sui canali Rai. Diretta su Rai 2 e Rai Sport per la gara di Saalbach-Hinterglemm, dunque senza necessità di sottoscrivere abbonamenti. La prova iridata sarà visibile anche su Eurosport, e dunque su Sky e DAZN, servizio riservato ai rispettivi abbonati.

Il Super G maschile dei Mondiali di sci alpino a Saalbach in diretta streaming: gli orari

Dove vedere in streaming il Super G maschile dei Mondiali in programma alle ore 11:30? Diretta in chiaro sulla piattaforma Rai Play disponibile su dispositivi portatili e computer. Streaming disponibile anche su Eurosport player, DAZN, Sky Go e Discovery+. Tutti servizi a pagamento e sfruttabili dai rispettivi abbonati.