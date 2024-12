video suggerito

Mikaela Shiffrin rivive il terribile incidente nel gigante: “Sono stata infilzata da qualcosa” Dopo la rovinosa caduta nello slalom di Killington di sabato 30 novembre, Mikaela Shiffrin è stata ricoverata d’urgenza per le numerosi contusioni e una perforazione toracica. Ma è stata la stessa campionessa americana a rassicurare tutti: “Sono stata infilzata e non mi riesco a muovere ma gli esami sono tutti negativi” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagini impressionanti che hanno tenuto in ansia tutti gli appassionati e non solo: quando nello slalom gigante di sabato 30 novembre a Killington, in Vermont, Mikaela Shiffrin ha perso il controllo ed è stata catapultata fuori pista in molti hanno temuto il peggio. La campionessa statunitense non ha così potuto cercare la vittoria numero 100 davanti al proprio pubblico, finita d'urgenza in ospedale dove si stanno ancora valutando le conseguenze del tremendo impatto: "Mi spiace avere preoccupato tutti" ha detto dal letto ospedaliero, "non riesco ancora a muovermi bene, qualcosa mi ha infilzato sul fianco".

Le parole di Shiffrin dall'ospedale: "Mi spiace avervi fatto preoccupare"

Sui social Mikaela Shiffrin ha voluto però immediatamente rassicurare tutti non appena ha potuto. Ancora sotto osservazione, la campionessa americana ha dato un aggiornamento di prima mano sulle proprie condizioni: "Ho una brutta abrasione al fianco, le ecografie sembrano però buone… Mi dispiace davvero avervi spaventato e vi auguro buona fortuna per la gara di domani (di oggi domenica 1 dicembre, ndr), vi tiferò da fuori. Non ci sono al momento grossi motivi di preoccupazione, però non mi posso ancora muovere bene e ho delle abrasioni sul fianco sinistro. Lì sono stata infilzata da qualcosa, ma per fortuna finora gli esami sono negativi".

Il terribile incidente di Shiffrin a Killington

La brutta caduta di sabato ha procurato diverse abrasioni a Shiffrin nonché una perforazione del torace che l'ha costretta al ricovero immediato. L'incidente è avvenuto all’imbocco del muro sulla discesa di Killington, quando ha perso il controllo dello sci sinistro. Shiffrin è riuscita a rimanere in piedi ma in una curva, verso destra, è scivolata all’interno battendo violentemente il fianco destro. Tradita dallo sci sinistro che non si è staccato, ha poi impattato con la porta rossa finendo contro le reti.