Mikaela Shiffrin dopo il brutto infortunio: “Mi sento fortunata, ferita a un millimetro dal colon”

A cura di Alessio Pediglieri

Mikaela Shiffrin è tornata a parlare del suo terribile infortunio in Coppa del Mondi di sci alpino che l'ha vista cadere malamente e finire sulle barriere di protezione subendo una forte lacerazione sul fianco che le ha perforato la pelle con una ferita che poteva anche avere conseguenze peggiori: "Sono stata fortunata, il taglio era a un millimetro dal colon. Il drenaggio non ha funzionato e così si è optato per l'intervento". I tempi di recupero non si conoscono ancora.

Forse la stagione è totalmente compromessa ma è l'ultimo dei pensieri di Mikaela Shiffrin da quando lo scorso 30 novembre ha rischiato tantissimo in una tremenda caduta la cui dinamica l'ha vista malconcia e subito ricoverata in ospedale tra abrasioni, contusioni e una profonda ferita al fianco. Durante lo slalom gigante di Killington la fuoriclasse statunitense ha perso il controllo nella parte finale, facendo temere il peggio: si è sottoposta anche ad un intervento chirurgico all’addome per una lacerazione laterale.

Shiffrin rivive la caduta e spiega le conseguenze: "Operazione inevitabile"

Un incidente che la stessa Shiffrin ha commentato a freddo, sottolineando non solo le gravi conseguenze della caduta ma anche i problemi avuti in ospedale con un drenaggio che non è andato per il meglio complicando tutto. "Ho riportato una profonda ferita da taglio con un forte trauma muscolare" ha spiegato a Racing Sky Media rivivendo la caduta. "Sono stata davvero fortunata perché era probabilmente a un millimetro dal colon. La fortuna gioca sempre un ruolo centrale e io posso dire di essere stata fortunata nella mia carriera. Sono grata di non aver subito un impatto più forte e grata per essere riuscita tante volte ad arrivare al traguardo".

L'impatto è stato violento, l'operazione alla fine inevitabile: "La ferita poi non era in grado di drenare il liquido dal mio corpo in modo che potesse guarire e quindi si è optato per l’intervento chirurgico. Solo in quel momento si è scoperto una sacca di liquido che non era stata toccata dall’aspiratore per ferite"

Il ritorno della Shiffrin alle gare resta un punto interrogativo

Attualmente Shiffrin è impegnata nel percorso riabilitativo e cominciare a valutare un possibile ritorno alle competizioni nel corso di questa stagione. Una situazione che potrebbe comunque escluderla dalla lotta per vincere la classifica generale di Coppa del Mondo e che lascia un punto interrogativo enorme: "Dipenderà tutto da come e se recupererò nelle prossime settimane e mesi. Non ci sono molti precedenti di questo tipo di infortunio nel nostro sport: quando si pensa alla forza di una curva di gigante, di uno slalom o di un SuperG, è difficile sapere cosa può sopportare il muscolo"