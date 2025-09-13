Matteo Franzoso in coma in Cile dopo una caduta in allenamento: “Importante trauma cranico”

Il 25enne sciatore azzurro Matteo Franzoso è ricoverato in terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico a Santiago, in Cile, dopo una brutta caduta in allenamento: “Ha riportato un importante trauma cranico”.

Una notizia davvero brutta arriva nella serata di sabato dal Sudamerica: il 25enne sciatore azzurro Matteo Franzoso è ricoverato in terapia intensiva a Santiago, dopo esservi stato trasportato dall'elisoccorso in seguito a una caduta in allenamento. Franzoso è tenuto in coma farmacologico in attesa di valutare al meglio "l'importante trauma cranico" riportato.

"Brutta caduta in allenamento per Matteo Franzoso, a La Parva, Cile – recita la nota diffusa dalla Federazione Italiana Sport Invernali – Il 25enne azzurro, genovese, portacolori delle Fiamme Gialle, cresciuto sciisticamente al Sestriere, ha riportato un importante trauma cranico ed è attualmente ricoverato presso una clinica di Santiago, e mantenuto dai sanitari in terapia intensiva e in coma farmacologico per poter approfondire la situazione clinica del discesista azzurro".

Matteo Franzoso impegnato lo scorso gennaio in discesa a Kitzbuhel

"Dopo la caduta in pista, i soccorsi sono stati immediati, e Franzoso è stato trasportato in elicottero fino alla capitale cilena, dove può contare sul miglior soccorso medico locale. La Commissione medica della FISI è in continuo contatto con i sanitari cileni, che stanno monitorando la situazione. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del giovane atleta azzurro", conclude il comunicato.

Leggi anche Chi è Julia Marie Gaiser, la giovane pattinatrice travolta e uccisa da un camion a Salisburgo

Chi è Matteo Franzoso, specialista nelle prove veloci dello sci

Matteo Franzoso, che compirà 26 anni tra pochi giorni (è nato il 16 settembre 1999 a Genova), è specializzato nelle prove veloci, discesa libera e super gigante. Lo sciatore ligure ha esordito in Coppa Europa nel dicembre 2017 a Obereggen, conquistando la sua prima e unica vittoria il 29 novembre 2021 a Zinal in supergigante. È poi arrivato il debutto in Coppa del Mondo il 17 dicembre dello stesso anno in Val Gardena. Franzoso non ha mai preso parte a un Mondiale o un'Olimpiade, ma in bacheca può vantare un titolo italiano nella combinata, vinto nel 2023 a La Thuile.