Matilde Lorenzi, ai funerali il discorso toccante della mamma: “Fortunati ad essere i tuoi genitori”

Era tanta la folla oggi davanti alla Chiesa di San Lorenzo a Gioveno in attesa di accogliere il feretro di Matilde Lorenzi. La giovane promessa dello sci italiano morta a soli 19 anni a causa di una gravissima caduta mentre si stava allenando nella Val Senales, in Alto Adige. Presente tutta la famiglia a partire dai genitori Adolfo ed Elena Lorenzi, i fratelli Giosuè, Matteo e Lucrezia e nonna Rosina. Ma anche amici e semplici cittadini così come tanti giovani con indossano la tuta delle diverse società sportive accorsi per rendere omaggio alla giovane atleta.

Presente anche il ministro dello sport Andrea Abodi e i rappresentanti dell'Esercito con cui Matilde era tesserata. La mamma, il padre, i fratelli e il fidanzato della 19enne in lacrime si abbracciano davanti alla bara sui cui è stato messo anche il suo cappello da alpina. "Ci lasci un vuoto immenso, devastante, mi manca l'aria da lunedì – dice in lacrime la sorella di Matilde Lorenzi, Lucrezia sciatrice anche lei -. Sono sicura che sarai proprio tu a guidarmi nelle mie scelte. Sono immensamente grata di averti avuta come sorella. Buona discesa libera Matildina".

Le parole dei genitori di Matilde Lorenzi: "Abbiamo avuto la fortuna di essere i tuoi genitori"

Anche papà Adolfo successivamente ricorda Matilde tornando anche a parlare del progetto per aumentare la sicurezza sulle piste: "Ringraziamo tutti e avremo bisogno di tutti. Matilde ci ha chiamato a un duro lavoro. Verremo a bussare a tutte le porte e quelle porte su dovranno aprire. Il progetto per la sicurezza ti terrà in vita". Ad esprimere un ricordo su Matilde è poi chiaramente anche mamma Elena, la sua frase è ricca di amore: "Voglio solo ringraziarti, perché io e papà abbiamo avuto la fortuna di essere stati scelti da te come genitori". "Eri riservata – ha proseguito la madre, rivolgendosi ancora alla figlia in chiesa – ti aprivi con calma, ci hai donato tantissimo. Te ne siamo grati. Devi continuare a sciare là dove sei. Ti adoro. Grazie Matilde".

In chiesa accanto alla famiglia presenti anche l'ex campione della Valanga azzurra Paolo De Chiesa e la sciatrice Marta Bassino. Inoltre vicino alla bara, ricoperta da rose rosse e bianche ci sono tutti i compagni e le compagne di squadra del centro sportivo dell'Esercito che hanno portato lo sci di Matilde. Uno sci, inoltre, su cui c'è il nome di Matilde Lorenzi, è stato portato sull'altare dalla sorella Lucrezia ed è rimasto per il funerale accanto alla bara della 19enne. Sul feretro è stata posta anche un bandiera tricolore.