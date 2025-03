video suggerito

Maxim Naumov scoppia in lacrime: il dolore per i genitori morti nell’incidente di Washington è enorme Staordinario toccante momento in mezzo alla pista di ghiaccio per Maxim Naumov: a fine esibizione sulle note dell’Ave Maria, il pattinatore americano è scoppiato in lacrime in memoria dei genitori scomparsi nel tragico incidente aereo sui cieli di Washington in cui morirono 64 persone: “Tutto ciò significa più di quanto potrei mai esprimere a parole”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il pattinatore artistico statunitense Maxim Naumov è scoppiato in un irrefrenabile pianto al termine del suo spettacolo sul ghiaccio per rendere omaggio ai suoi genitori, gli allenatori Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, morti nel tragico incidente aereo di Washington dello scorso gennaio, dove morirono 64 persone in uno schianto contro un elicottero militare. Il 23enne ha pattinato sulle note della musica preferita di mamma e papà, le note dell'Ave Maria, commuovendo il pubblico presente, per poi postare un ricordo struggente: "Questo significa più di quanto potrei mai esprimere a parole".

Maxim Naumov ha voluto prendere parte all'evento "Legacy on Ice" organizzato proprio per rendere omaggio a tutte le vittime dello spaventoso incidente aereo, tra cui c'erano anche diversi i membri della squadra di pattinaggio degli Stati Uniti: in 14, tra tecnici, accompagnatori e atleti, hanno perso la vita nello schianto sui cieli di Washington. Per il pattinatore americano, di origini russe, un'esibizione perfetta, in un assolo sulle note dell'Ave Maria, una delle musiche più amate dai genitori.

Il lungo saluto ai genitori da parte di Maxim Naumov: "Mi avete dato forza per continuare ad andare avanti"

Lo stesso Naumov ha poi voluto condividere ulteriormente quei momenti toccanti sul ghiaccio attraverso il proprio profilo social dove ha postato ulteriori foto della serata e una lunga lettera a cuore aperto. "Non riesco davvero a trovare le parole per esprimere la profondità della mia gratitudine e del mio amore per ognuno di voi. Ogni abbraccio, messaggio, chiamata e preghiera mi hanno toccato in modi che non riesco a descrivere appieno, e sono più che grato per la vostra gentilezza e il vostro sostegno. Il vostro amore" ha continuato Naumov, "ha riempito il mio cuore così profondamente che mi fa venire le lacrime agli occhi. La generosità e la compassione che avete dimostrato mi hanno dato la forza di continuare ad andare avanti, un giorno alla volta".

Leggi anche Zirkzee scoppia in lacrime dopo aver sbagliato il rigore decisivo: gli avversari lo consolano

L'ultimo straziante saluto dei genitori a Naumov: "Siamo orgogliosi di te"

Maxim Naumov è a tutti gli effetti un pattinatore artistico americano, ma ha chiare origini russe. I genitori, Evgenia e Vadim sono nati entrambi a Leningrado e hanno gareggiato in coppia per le squadre nazionali dell'URSS e della Russia, vincendo il campionato del mondo nel 1994. Si trasferirono negli Stati Uniti nel 1998 e lavorarono come allenatori, sempre nel pattinaggio artistico. Solo un paio di giorni prima del tragico incidente, si erano complimentati pubblicamente con Maxim che era riuscito a salire sul podio ai Nazionali: "Siamo orgogliosi di te".