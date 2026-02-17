sport
video suggerito
video suggerito
Olimpiadi Invernali 2026

L’Italia è d’oro nell’inseguimento a squadre maschile di pattinaggio! Milano Cortina sempre più azzurra

Ancora un trionfo per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina: gli azzurri hanno vinto la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre del pattinaggio di velocità.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Paolo Fiorenza
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Olimpiadi Invernali 2026

Ancora una medaglia d'oro per l'Italia in questa indimenticabile edizione da record delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina: gli azzurri hanno trionfato sugli Stati Uniti nella finale dell'inseguimento a squadre maschile di pattinaggio di velocità. Il terzetto italiano, composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, si è imposto in maniera netta nell'anello del Milano Speed Skating Stadium.

L'Italia è partita avanti nella finale (primo giro chiuso in vantaggio, ma di appena 6 centesimi), poi gli americani hanno operato il sorpasso, restando in testa fino al quinto degli otto giri previsti (la pista è di 400 metri, per un totale di 3200 metri), quando la squadra azzurra ha messo la freccia di prepotenza, allungando sempre di più fino al tripudio dell'ultima tornata.

Il tempo finale del nostro terzetto è stato 3'39"20, contro il 3'43"71 degli statunitensi, che dunque sono stati distrutti con un vantaggio siderale di 4"51. L'abbondante divario ha permesso a Ghiotto, Giovannini e Malfatti di chiudere in parata, regalando l'ennesima immagine da consegnare alla storia degli sport invernali azzurri.

Leggi anche
Quanto costano i costumi dei pattinatori alle Olimpiadi: "Dipende dai cristalli, spesso ce ne sono più di 1000"
Il terzetto azzurro della squadra di pattinaggio di velocità taglia il traguardo in parata
Il terzetto azzurro della squadra di pattinaggio di velocità taglia il traguardo in parata
Notizie
Sport invernali
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views