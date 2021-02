Primo titolo mondiale per Lara Gut-Behrami. La stella svizzera dello sci è riuscita finalmente a conquistare questo titolo nel Super-G ai Mondiali di Cortina d'Ampezzo 2021 dopo cinque medaglie mondiali e una olimpica. La sciatrice ticinese è stata quasi perfetta sull'Olympia delle Tofane e si è presa il primo oro in un grande evento in maniera meritata. Battuta Corinne Suter per a 34 centesimi mentre la medaglia di bronzo è andata a Mikaela Shiffrin. Era dal Mondiale del 1987 a Crans-Montana con Maria Walliser che le svizzere non trionfavano in questa specialità. Giornata non positiva per le azzurre: Federica Brignone e Marta Bassino hanno chiuso decima e undicesima.

Arrivato a Cortina, in piena fiducia, con l'etichetta di grande favorita di questo SuperG, Lara Gut dopo i suoi quattro successi consecutivi in ​​Coppa del Mondo ha travolto la concorrenza con una magnifica discesa: concentrazione, precisione e una parte finale perfetta. Una prestazione che le ha permesso di prendersi questo oro che mancava nel suo palmares. Una grande rivincita per questa ragazza, che aveva subito un grave infortunio nel 2017 e piano piano ha ritrovato la sua strada. Medaglia d'argento per la Suter, che si era piazzata al terzo posto due anni fa ad Aare e ha preceduto una Mikaela Shiffrin in grande forma. L'americana si è accontentata dell'ottava medaglia mondiale ma visto il suo stato di forma potrebbe non essere l'ultima. Per la Svizzera, capace di prendersi i primi due gradini del podio, è una doppietta storica e strepitosa.

Le previsioni della vigilia sono state rispettate, visto che ai piedi del podio sono finite altre due candidati alla medaglia come Ester Ledecka e la grande speranza norvegese Kajsa Vikhoff Lie. Seguono in classifica Gagnon, Tippler, Gisin e Vlhova.

SUPER-G FEMMINILE – MONDIALI CORTINA 2021