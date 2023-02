La dedica di Sofia Goggia a Maurizio Costanzo: “Una discesa coi baffi, come direbbe qualcuno” Sofia Goggia trionfa in discesa libera a Crans Montana e ha un pensiero affettuoso per lo scomparso Maurizio Costanzo.

A cura di Paolo Fiorenza

Sono finiti gli aggettivi per Sofia Goggia, trionfatrice oggi sulle nevi svizzere di Crans Montana: la 30enne campionessa bergamasca ha vinto la sua quinta discesa libera stagionale e adesso vede la Coppa del Mondo di specialità vicinissima, quando mancano solo due prove alla fine. I punti di vantaggio sulla slovena Stuhec sono infatti 179 e dovrebbe succedere l'imponderabile perché Sofia non metta le mani sulla quarta ‘coppetta' della sua carriera.

Una carriera che già ora vede la Goggia nell'Olimpo dei grandissimi dello sport italiano: per la trionfatrice dell'oro olimpico a Pyeongchang nel 2018, nonché argento l'anno scorso a Pechino, si tratta della 22sima vittoria in Coppa, ponendola in cima alla classifica delle plurivincitrici italiane (scavalcata proprio Federica Brignone, oggi piazzatasi alle sue spalle).

Il weekend in Svizzera non era iniziato nel migliore dei modi per Sofia, che era caduta venerdì nell'unica prova prima della discesa, inizialmente in programma sabato e poi rimandata ad oggi per le condizioni atmosferiche proibitive: "Sono stati due giorni abbastanza difficili per me – ha detto la Goggia alla fine della gara – Disputare un'unica prova e uscire alla quinta porta non è stato semplice. Con condizioni così particolari e mutevoli, noi che siamo partite nelle prime quindici eravamo un po' al buio. Sapevo che se c'era una ragazza che poteva insidiarmi era Fede. Sono riuscita a essere più veloce nel finale".

Poi la sciatrice bergamasca ha fatto una dedica affettuosa a Maurizio Costanzo, morto due giorni fa a 84 anni, parafrasando il celebre slogan del giornalista nel suo spot sulle camicie: "Come avrebbe detto qualcuno scomparso recentemente, ho fatto una discesa coi baffi. Oggi avevo bisogno di fare la mia discesa con solidità e di confermare me stessa".