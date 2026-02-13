Jacquelin risponde alla provocazione di Laegreid: “Mi ha battuto un infedele, domenica lo schiaccerò”

Il francese Jacquelin ha perso per due decimi il bronzo nel biathlon. Dopo la gara il norvegese Laegreid ha ironizzato sull’atleta transalpino che ha risposto a tono e gliele ha promesse per la prossima gara.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il biathlon sta riscuotendo enorme popolarità in queste Olimpiadi anche per vicende che vanno ampiamente fuori dello sport. Sturla Holm Laegreid dopo aver vinto una medaglia di bronzo, qualche giorno fa, ha confessato il tradimento alla fidanzata. La ragazza a sua volta interpellata non lo ha voluto perdonare. A questa vicenda si aggiunge un altro capitolo, stavolta il protagonista è il francese Emilien Jacquelin, che per appena due decimi ha perso la medaglia di bronzo.

Laegreid ancora terzo, seconda medaglia alle Olimpiadi

Laegreid si è pentito di quello che ha fatto, ha capito con il tempo la portata della sua intervista, che è diventato anche l'oggetto del post gara della 10 km di biathlon, vinta dal francese Quentin Fillon Maillet. Due norvegesi arrivano sul podio, uno dei due è proprio Sturla Holm Laegreid, terzo. Bronzo bis per lui, che ha beffato per un soffio il francese Emilien Jacquelin, che durante la gara ha omaggiato il suo idolo, Marco Pantani.

Il norvegese fa una battuta, il francese risponde a tono

Il post gara è stato pepato, con un botta e risposta a distanza tra Laegreid e Jaquelin. Il norvegese nell'intervista con NRK ha confessato il suo stupore per il terzo posto ed evocandolo ha parlato del francese: "Non so cosa sia successo a Jacquelin. Forse si è fermato a salutare la folla?". Un fondo di verità in quella frase c'è. Perché emulando Pantani il pubblico lo ha salutato per davvero.

"Domenica lo schiaccerò", sarà bagarre nel biathlon ad Anterselva

Scottato dalla beffa, il francese dopo aver sentito quelle parole ironiche ha risposto: "Oh mio Dio, sono stato battuto da un infedele". Non c'è bisogno di spiegare il riferimento. Poi nell'impeto ha aggiunto, alzando il tiro: "Domenica lo schiaccerò e lo batterò". Non resta far altro che sintonizzarsi domenica e seguire l'evento di biathlon in una caldissima Anterselva.