Italia-Svizzera femminile oggi in finale agli Europei di curling, dove vederla in tv e streaming: l’orario Italia-Svizzera è la finale degli Europei di curling femminile che vale la medaglia d’oro. La gara si disputa a partire dalle 10:00 di oggi, sabato 25 novembre e vedrà di fronte le azzurre sfidare le campionesse del mondo in carica. Diretta TV e streaming solo a pagamento.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italia femminile di curling è di nuovo al centro della scena del ghiaccio internazionale conquistando la finale agli Europei 2023 che si giocherà contro la Svizzera quest'oggi, sabato 25 novembre, con inizio alle ore 10:00. Le azzurre sono state straordinarie sul ghiaccio di Aberdeen, chiudendo il round robin al secondo posto per poi avere la meglio sulla Svezia in semifinale. Diretta TC e streaming su Eurosport e Discovery+.

Adesso però arriva il momento più bello ed esaltante da parte di Stefania Constantini, Elena Mathis, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli, le quattro atlete capaci di riportare in altissimo i colori azzurri del curling, giocando per una prestigiosissima medaglia d'oro. Un compito quasi proibitivo con la nazionale elvetica che domina quasi incontrastata la scena internazionale.

L'Italia è arrivata per la terza volta nella storia, alla finale continentale femminile, sempre con l'obiettivo più importante, la medaglia d'oro, sempre accarezzata ma mai conquistata. Accadde prima nel 1982 poi nel 2006. A distanza di 17 anni, ci riproveremo contro le Campionesse del mondo in carica della Svizzera. Una Nazionale quasi imbattibile, vincitrice di quattro edizioni consecutive della competizione iridata e di 8 degli ultimi 11 Campionati del mondo, nonché in cima al podio in quattro Mondiali di fila.

Dopo la sconfitta all'esordio con la Germania (8-11), le azzurre sono state impeccabili e hanno inanellato sette vittorie consecutive, tra cui quello con la Scozia (7-6), con la Danimarca detentrice del titolo (9-7) e con la Svezia (9-8). Ininfluente, ai fini della qualificazione in semifinale vinta proprio contro la Svezia, la sconfitta all'ultimo turno del round robin con la Svizzera, imbattuta con 9 successi su 9. Ora per l'oro, sarà rivincita.

A che ora si gioca la finale Europei curling femminile Italia-Svizzera: l’orario TV

Italia-Svizzera valida per la finale europea di curling femminile è in programma alle 10:00 di oggi sabato 25 novembre.

Finale Europei di curling, dove vedere Italia-Svizzera femminile in TV e streaming

La finale tra Italia e Svizzera di curling valida per la medaglia d'oro agli Europei sarà trasmessa in diretta TV e in streaming ma unicamente dietro abbonamento e a pagamento. I canali di riferimento saranno quelli di Eurosport per il live in TV e l'utilizzo dei portali Eurosport.it e Discovery+ per quanto riguarda invece la diretta online. Non è prevista alcuna copertura in chiaro dell'evento.