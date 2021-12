Italia ancora sul podio! Davide Ghioffo super in Coppa del Mondo di pattinaggio Davide Ghioffo ha conquistato una meravigliosa terza piazza nei 5000 metri. Primo podio individuale in Coppa del Mondo in carriera per l’atleta delle Fiamme Oro.

Non c’è due senza tre per l’Italia degli sport invernali che in poche ore si è regalata grandi soddisfazioni. Dopo la prima storica medaglia di Annika Sieff nella combinata nordica e la dominante prova di Sofia Goggia nella prima discesa di Coppa del Mondo, ci ha pensato Davide Ghiotto a portare a casa un altro eccezionale risultato. Il 28enne di Altavilla Vicentina ha ottenuto un prezioso podio nella prova dei 5000 metri di pattinaggio di velocità sul ghiaccio.

Si apre dunque nel migliore dei modi per l’Italia la tre giorni della terza tappa stagionale di Coppa del Mondo di pattinaggio pista lunga a Salt Lake City. L’atleta delle fiamme oro proprio nel giorno del suo compleanno ha chiuso alle spalle del gigante svedese Nils van der Poel che ha fatto registrare il nuovo record del mondo, e dell’olandase Patrick Roest. Tutt’altro banale il tempo di Ghiotto che ha tagliato il traguardo in 6’07″271, migliorando di oltre tre secondi il proprio personal best e sfiorando il record italiano di 6’06″06 di Enrico Fabris, firmato proprio a Salt Lake City nel 2009.

Una soddisfazione enorme per Ghiotto per quello che è il primo podio individuale in carriera in Coppa del Mondo, il terzo per l’Italia sin qui in questa stagione, ottenuto al cospetto di campionissimi dello Speed Skating. Tra gli altri azzurri impegnati sui 5000, 13° Michele Malfatti con personal best in 6’16″624 e 14° Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) in 6’17″407. Nella prova femminile, 8° posto di Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) sui 3000 metri, che realizza il personal best sulla distanza in 3’57″352. Quattordicesima piazza per David Bosa (Fiamme Oro) sui 500 metri di Division B in 34″816 e 35° posto per Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle) con il tempo di 35″543.