Storica medaglia per Annika Sieff! Prima gioia per l’Italia nella Combinata nordica Annika Sieff ha conquistato una medaglia di bronzo molto speciale nella Coppa del Mondo femminile di Combinata nordica, competizione nata solo nella scorsa stagione.

A cura di Marco Beltrami

Arrivano ottime notizie per l'Italia dello sci dalla Norvegia. Giornata storica per i nostri colori sulla neve di Lillehammer grazie ad Annika Sieff che ha conquistato una medaglia di bronzo dal sapore molto speciale nella Coppa del Mondo femminile di Combinata nordica, competizione nata solo nella scorsa stagione. Si tratta infatti del primo titolo conquistato da una nostra atleta in questa disciplina che è composta da due tipologie di gare, ovvero lo sci di fondo e il salto con gli sci.

Annika Sieff che già nella scorsa annata aveva dimostrato di essere in grande ascesa, ha dimostrato tutto il suo valore in Norvegia piazzandosi alle spalle delle due atlete di casa favoritissime. Nel segmento del salto, la classe 2003 di Cavalese, aveva chiuso al secondo posto. Un risultato ottimo che le ha permesso poi nella gara successiva di poter gestire nel migliore dei modi, comportandosi con grande intelligenza tattica. Alla fine Annika ha ceduto il passo alla Gyda Westvold Hansen brava con una grande rimonta a superare anche la connazionale Mari Leinan Lund che ha chiuso seconda. Un altro risultato importante è stato quello dell'altra atleta italiana Veronica Gianmoena che ha chiuso al nono posto.

Annika Sieff, portacolori di punta dell’Italia nella Combinata nordica e atleta in forza alle Fiamme Oro, continua dunque ad inanellare risultati importanti, confermando la sua grande crescita. Dopo l’esordio nel 2020, ai mondiali di Oberstdorf 2021, sua prima presenza iridata, si è classificata 6ª nel trampolino normale. Al suo attivo anche un altro bronzo nella gara a squadre mista dei Mondiali juniores. Ora la consacrazione in quella che è la prima medaglia stagionale negli sport invernali per l’Italia.