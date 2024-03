video suggerito

L'Italia fa la storia nel Sei Nazioni femminile di rugby: battuta l'Irlanda a Dublino L'Italia batte 27-21 l'Irlanda a Dublino nella seconda giornata del sei Nazioni femminile 2024 e fa la storia: prima vittoria di sempre sul campo della nazionale irlandese.

A cura di Michele Mazzeo

Impresa storica per l'Italrugby femminile nel Sei Nazioni 2024. Le ragazze del commissario tecnico Raineri hanno infatti battuto, per la prima volta nella propria storia, l'Irlanda in casa propria. A Dublino le azzurre si sono imposte per 27-21 al termine di un match che, dopo un inizio difficile (con le padrone di casa passate subito in vantaggio grazie alla meta di punizione originata da un "in avanti" volontario di Ostuni Minuzzi che verrà anche ammonita per questo lasciando l'Italia in inferiorità numerica nei successivi dieci minuti), riescono a ribaltarne l'inerzia con la prima meta di giornata messa a segno da Vittoria Vecchini (che nel secondo tempo si ripeterà guadagnandosi anche il titolo di "player of the match").

La mancata conversione (con il calcio di Beatrice Rigoni che si stampa sulla traversa) non frena la voglia di rimonta delle azzurre che prima della conclusione del primo tempo trovano la meta del vantaggio con Valeria Fedrighi (alla prima marcatura a livello internazionale) a cui questa volta si aggiungono i due punti aggiuntivi della conversione con il risultato che all'intervallo recita dunque 15 a 7 per l'Italia grazie anche ad un altro calcio piazzato trasformato da Rigoni nei secondi finali. In avvio di ripresa l'Irlanda spinge alla ricerca di una meta che riaprirebbe i giochi ma a fare punti invece è ancora la selezione italiana con la tallonatrice Vecchini che porta il pallone oltre la linea mettendo così a segno la personale doppietta di giornata.

La metà delle irlandesi siglata da Neve Jones a venti minuti dal termine e la seguente conversione di O'Brien non spostano gli equilibri in campo con l'Italia che pochi minuti dopo trova la meta della sicurezza con la cavalcata solitaria di Aura Muzzo (che poco prima si era vista annullare una meta per un "in-avanti" rilevato dall'arbitro). La mancata conversione non cambia molto con le azzurre che sono ormai avviate verso lo storico successo in casa di un'Irlanda che nel finale può solo accorciare le distanze portando il risultato sul definitivo 21 a 27.

Un successo storico che consente anche all'Italia di salire momentaneamente al terzo posto nella classifica del Sei Nazioni femminile 2024 dietro a Inghilterra e Francia. La squadra del CT Giovanni Raineri infatti, grazie alle quattro mete messe a segno conquista anche i punti aggiuntivi del bonus offensivo uscendo così da Dublino con un'impresa storica e 5 punti in classifica dopo due giornate.