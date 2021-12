Devastante e velocissima, Sofia Goggia domina la prima discesa di Coppa del Mondo A Lake Louise (in Canada) Sofia Goggia impone la sua legge e distacchi proibitivi per le avversarie, vince a mani basse la prima discesa stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino con il tempo di 1’46″95.

Velocissima e devastante. A Lake Louise (in Canada) Sofia Goggia impone la sua legge e distacchi proibitivi per le avversarie (la statunitense Breezy Johnson chiude seconda a +1.47 e l'austriaca Mirjam Puchner terza a +1.54. La campionessa bergamasca vince a mani basse la prima discesa stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino con il tempo di 1'46″95, è il quinto successo consecutivo in questa disciplina dopo i quattro exploit della scorsa stagione e quel brutto infortunio a Garmisch che la stoppò sul più bello. "Avevo qualche pensiero alla vigilia – ha ammesso a caldo Goggia -, non mi aspettavo di vincere con un vantaggio del genere".

Super Sofia s'era presentata alla partenza con il pettorale numero cinque e si è visto da subito che era in giornata di grazia per la pulizia dei movimenti, la perfezione e lo stile, più ancora per la rapidità – ha toccato i 138,4 km/h – che le ha permesso di mettere un punto sulla gara e sulla prestazione. Il vantaggio di un secondo e mezzo sull'americana l'ha accompagnata verso la vittoria numero 12 in Coppa del Mondo (la 9a in discesa), la prima in Canada a cinque anni di distanza da quel 2016 da ricordare anche per l'uno-due da podio (2° posto in discesa 3° in super-g).

Impossibile tenerle testa a giudicare dal vuoto che ha lasciato alle spalle e con un margine di tempo tale da perdere tra le nevi Ramona Siebenhofer che era partita con il pettorale numero 1. L'austriaca ha concluso la discesa con quasi 2 secondi (1″96 per la precisione) rispetto a Goggia.

Strepitosa Goggia ma l'Italia trova soddisfazioni ulteriori grazie al piazzamento nelle prime dieci delle sorelle Delago: Nadia, che paga un errore commesso nella parte più tecnica del tracciato, conclude al sesto posto; Nicol, che rientrava da un lungo infortunio (rottura del tendine d'Achille), ha conquistato un buon ottavo posto. Fuori dalla top ten c'è Federica Brignone (13sima), più attardate le altre azzurre Elena Curtoni (22esima), Francesca Marsaglia che esce addirittura alla 30sima porta.