Incredibile in Coppa del Mondo di fondo: finlandese eliminata al via perché il tecnico dimentica gli sci Il pazzesco episodio è accaduto Fanny Kukonlheto, 21enne sciatrice di fondo finlandese, nella tappa di domenica in Coppa del Mondo. Pochi istanti prima della partenza è stata “eliminata” dai commissari: uno dei suoi tecnici si era dimenticato di far testare, come da regolamento, gli sci. In lacrime, ha dovuto rimandare il suo esordio stagionale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Folle disavventura accaduta a Fanny Kukonlheto, 21enne sciatrice di fondo finlandese, durante l'ultima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo, disputata nel weekend a Ruka, proprio in Finlandia. La classe 2003 è scoppiata in lacrime quando, a pochi istanti dalla sua partenza – che coincideva anche con l'esordio stagionale – è stat fermata dai commissari che non le hanno concesso il via: il suo tecnico aveva dimenticato di portare gli sci al controllo pre-gara e così la ragazza ne è rimasta privata dai commissari che l'hanno depennata dalla lista dei partenti.

Kukonlehto eliminata alla partenza: le scuse del tecnico

L'incredibile vicenda è andata in scena nella giornata di domenica 1 dicembre quando sulla linea di partenza, tutte le atlete iscritte si sono presentate in gruppo, per prendere parte alla 20 km in programma alle 11.30 circa. Proprio in quel momento per Fanny Kukonlehto è iniziato il dramma sportivo: non risultava registrata al via. Nessun problema fisico dell'ultimo minuto ma semplicemente una comunicazione d'esclusione ufficiale decretata dalla giuria. Secondo quanto riportato dai media finlandesi, la mancata partenza di Kukonlehto è avvenuta per la inspiegabile dimenticanza di uno dei tecnici che non ha portato i suoi sci in tempo al controllo pre gara. Non essendo gli sci passati al vaglio degli addetti al check del fluoro non le sono stati consegnati alla partenza ed è stata depennata dalla lista delle iscritte.

Un assurdo episodio che ha visto Kukonlehto affranta e in lacrime abbandonare la pista di Ruka. "Errori che capitano" ha provato a spiegare successivamente, mentre il tecnico autore dell'inspiegabile errore ha provato a giustificarsi: "Non ci sono spiegazioni plausibili, un grave errore… capisco la frustrazione, posso solo dire che nessuno lo ha voluto fare appositamente".

Il test del fluoro, la pratica non consentita nello sci di fondo

Per tutti i partecipanti alla Coppa del Mondo di Sci, esistono dei protocolli ferrei e precisi sugli sci con cui vogliono affrontare le gare. Tra i tanti controlli c'è anche il test del fluoro, obbligatorio dalla scorsa stagione: è necessario consegnare gli sci per il controllo del fluoro entro e non oltre 15 minuti prima della partenza. È una misura preventiva in cui vengono controllate le scioline di tenuta che possono essere addizionate in fluoro per migliorarne la scorrevolezza con alta umidità dell'aria o impedire che si ghiaccino in caso di temperature troppo rigide. Gli sci di Kukonlehto sono arrivati ​​solo un minuto prima, era impossibile avere il tempo di testarli e così l'esclusione che ha coinciso anche con quello che doveva essere l'esordio stagionale in Coppa del Mondo della finlandese, la quarta presenza in assoluto nel massimo circuito della Coppa del mondo di fondo.