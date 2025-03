video suggerito

Cosa manca a Brignone per vincere la Coppa del Mondo di sci alpino: può farlo già a La Thuile Brignone potrebbe vincere la Coppa del Mondo di sci alpino già domani in Valle d'Aosta: ci sono due combinazioni che la porterebbero al successo.

A cura di Ada Cotugno

Federica Brignone è a un passo dall'incredibile vittoria nella Coppa del Mondo di sci alpino e potrebbe festeggiare già domani a La Thuile, in Valle d'Aosta. Le combinazioni per poter anticipare il successo non sono semplicissime, ma l'italiana ha comunque la possibilità di celebrare il traguardo davanti al pubblico di casa sua. Gli intrecci da considerare cono quelli con Lara Gut-Behrami, seconda nella classifica generale che la insegue a 332 punti di distacco. L'aritmetica consente all'azzurra la possibilità di chiudere i giochi già nel Super G di domani dopo l'ottimo terzo posto guadagnato oggi nel gigante ma ci sono soltanto due condizioni che farebbero scattare immediatamente la festa.

Quanti punti mancano a Brignone per vincere

La Thuile potrebbe essere lo scenario perfetto per festeggiare il trionfo nella Coppa del Mondo di sci alpino sulle nevi dove è cresciuta. Il distacco da Gut-Behrami è attualmente di 332 punti e in totale Brignone avrebbe bisogno di 68 punti punti per poter blindare il primo posto, con 5 gare a disposizione ancora da disputare. Dunque ci sono soltanto due combinazioni che premierebbero l'azzurra già domani in Valle d'Aosta: dovrà vincere il SuperG, sperando che Gut-Behrami non arrivi tra le prime sette, oppure potrebbe conquistare il secondo posto ma a condizione che la ticinese non arrivi tra le prime diciotto classificate. In caso di primo posto guadagnerebbe 100 punti, 80 in caso di secondo, 60 per il terzo e così via, fino a 1 punto conquistato da chi si piazza al trentesimo posto.

Sono combinazioni piuttosto macchinose e difficili da combinarsi, ma sulla carta tutto è possibile soprattutto dopo la bellissima prova dell'italiana nell'appuntamento di oggi, nonostante qualche acciacco fisico. Mancano cinque gare per concludere la stagione, ma i tempi si accorcerebbero perché a Sun Valley nessuna delle due dovrebbe scendere in pista nello slalom: è l'ultima gara dell'anno, alla quale entrambe hanno il diritto di partecipare, ma in questa stagione non hanno mai preso parte a questo tipo di specialità ed è verosimile che possano non presentarsi al cancelletto di partenza, anche se entro quel giorno la classifica dovrebbe essere pienamente definita.