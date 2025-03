video suggerito

Sci alpino in TV, dove vedere la Discesa Libera maschile di Kvitfjell: orari e diretta La Discesa libera maschile di sci è in programma oggi a Kvitfjell con inizio alle ore 10:30. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla gara di Coppa del mondo. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

La Discesa libera maschile di sci è in programma oggi a Kvitfjell, in Norvegia. La prova di Coppa del mondo che apre il fine settimana è in programma oggi venerdì 7 marzo alle ore 10:30, e sarà trasmessa in TV in chiaro sulla Rai, oltre che su Eurosport, DAZN e Sky. Si gareggerà sulla pista dell'Olympiabakken dove gli uomini da battere saranno gli sciatori svizzeri e in primis il favoritissimo Marco Odermatt. Proveranno a render loro la vita complicata anche gli sciatori italiani, e soprattutto Dominik Paris protagonista di un buon momento di forma, oltre che Mattia Casse. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla gara di sci.

Dove vedere Discesa Libera maschile di Kvitfjell: gli italiani in gara

Dove vedere la Discesa libera maschile di Kvitfjell? La gara si potrà vedere in TV in chiaro sui canali Rai e in particolare su Rai Sport. Possibile seguire tutto anche su Eurosport, con la piattaforma disponibile sia su Sky che DAZN, per i rispettivi abbonati. Vari modi dunque per non perdersi l'appuntamento in programma oggi che sarà seguito anche dall'altra discesa in programma domani e dal SuperG di domenica per un fine settimana all'insegna della velocità. A rappresentare l'Italia dello sci, ci saranno Dominik Paris e Mattia Casse, anche i protagonisti da battere saranno gli svizzeri e in primis Odermatt.

Discesa Libera maschile di Kvitfjell, dove vederlo in streaming: gli orari

La Discesa libera maschile di Kvitfjell è in programma oggi venerdì 7 marzo alle ore 10:30. Questo a meno di cambi di programma legati alle condizioni meteo avverse. La gara si potrà vedere anche in streaming su dispositivi portatili e computer, in chiaro sulla piattaforma Rai Play senza abbonamenti. Diretta anche su Sky GO e DAZN, attraverso i canali di Eurosport, oltre che su Discovery+. Tutti servizi in abbonamento.