Il bob si ribalta a 117 km/h alle Olimpiadi, attimi di terrore in pista: Mandlbauer in ospedale

Le Olimpiadi di Milano Cortina ci hanno mostrato quanto sia alto il rischio di gravi infortuni. Questo succede quando c'è la velocità di mezzo, come per esempio nel bob a 4. L'atleta austriaco Jakob Mandlbauer è stato vittima di un brutto incidente durante la sua prova che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Fortunatamente le sue condizioni non sembrano essere preoccupanti dopo lo spavento iniziale.

La slitta su cui viaggiavano Jakob Mandlbauer e Daniel Bertschler, Sebastian Mitterer e Daiyehan Nichols-Bardi, stava scendendo a tutta velocità quando è uscita male dalla curva nove. Ad avere la peggio è stato il primo che a 117 chilometri orari ha sbattuto la testa contro il ghiaccio dopo che il mezzo si è pericolosamente piegato. Subito sono intervenuti i soccorsi anche perché a quanto pare Mandlbauer ha perso inizialmente conoscenza.

Gli addetti ai lavori sono riusciti a estrarre i tre compagni del bobista infortunato, sottoponendo quest'ultimo ai primi trattamenti. Le riprese televisive hanno cambiato immediatamente inquadratura, mentre secondo la stampa austriaca Mandlbauer si è ripreso. Durante i 20′ di interruzione della gara ecco che l'austriaco è stato immobilizzato e poi trasportato in ospedale per le cure del caso. A quanto pare Jakob lamentava dolori al collo, ma era cosciente e riusciva a muovere tutto il corpo seppur con cautela.

Bertschler che era nel bob con Mandlbauer ha dichiarato "È successo di nuovo alla curva nove, dove eravamo già caduti una volta in allenamento. L'ingresso non è stato perfetto, quindi non c'era molto che potessimo fare verso la fine. Siamo stati contenti che il medico del Comitato Olimpico Austriaco fosse lì subito e si prendesse cura di noi". Greg Hackett del Team GB ha parlato dell'incidente dopo aver assistito a tutto in diretta. Alla BBC ha dichiarato: "È uno sport pericoloso. Per fortuna i ragazzi sono tornati negli spogliatoi, quindi la sua squadra sta bene. Credo che Jakob sia in ospedale, ma sembra che possa muoversi, sta bene. È una cosa seria. Siamo qui per competere, questo è un conto, ma siamo tutti amici, andiamo tutti d'accordo a livello internazionale, quindi non vorresti mai vedere nessuno cadere e vedere la sua esperienza olimpica finire in quel modo, nessuno vorrebbe vederlo".