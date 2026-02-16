Giada D’Antonio lancia una nuova sfida dopo l’infortunio: “Tornerò, con la fame che cresce ogni giorno”

Giada D’Antonio, la più giovane atleta azzurra ad essere stata convocata alle Olimpiadi di Milano Cortina, ha dovuto seguire i Giochi solamente da lontano su un letto d’ospedale dopo il grave infortunio (lesione al menisco) patito in uno degli ultimi allenamenti. Dopo un breve silenzio è tornata per rilanciare la sua nuova sfida: “Al momento mi fermo qui… Ma è solo l’inizio”

Per la giovanissima, anzi la più giovane azzurra in assoluto presente a Milano Cortina, Giada D'Antonio le Olimpiadi non sono mai iniziate: durante l'ultimo training di gigante la 16enne ha rimediato un infortunio che l'ha tolta anzitempo dalle gare. Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro che la costringerà ad una operazione che verrà effettuata in settimana e che darà il la al recupero. Un momento durissimo per la giovanissima campana che ha dovuto affrontare nel momento più esaltante di carriera anche il suo primo, vero e grave stop: "Per il momento mi fermo qui" ha raccontato poi sui social, rilanciando immediatamente il suo grido di sfida: "Tornerò, con la stessa fame che cresce ogni giorno".

Giada D'Antonio assente nell'Italia dei record olimpici: superate le medaglie di Lillehammer

L'Italia ha festeggiato nel weekend il record di podi, superando anche il clamoroso risultato di medaglie ottenuto a Lillehammer, esaltandosi per le imprese in pista di una Brignone assoluta Regina dei Giochi con un doppio oro, seguita a ruota da una esaltante Lisa Vittozzi che ha rotto il tabù nel biathlon regalando il primo storico gradino più alto del podio ai Giochi. Emozioni che hanno seguito e abbracciato altre, con il bronzo della staffetta maschile di un irriducibile Lorenzo Pellegrino e l'argento del duo Moioli-Sommariva nello snowboard. Vittorie e imprese che Giada D'Antonio ha dovuto vivere da lontano, pur avendo avuto l'onore di essere inserita tra le atlete della squadra di sci alpino per Milano Cortina.

Il grave infortunio di Giada D'Antonio: la lesione al legamento in allenamento

Fatale è stata una caduta dalle conseguenze fisiche devastanti, avvenuta nell'immediata vigilia delle gare olimpiche, durante una sessione di allenamento dove D'Antonio si è lesionata il ginocchio destro, finendo su un letto d'ospedale. Dopo il silenzio per scaricare rabbia e delusione, la sedicenne campana è tornata a parlare, attraverso i suoi profili social, scacciando il più lontano possibile l'amarezza per quanto avvenuto, nel tentativo di leggere, malgrado tutto, la parte positiva: "E’ stata una stagione incredibile. Una di quelle che ti cambiano un po’ dentro, che ti sorprendono, che ti mettono davanti a limiti che pensavi invalicabili… e poi ti trovi lì ad affrontarli"

Giada D'Antonio e il grido di battaglia: "Tornerò, con la fame che cresce giorno per giorno"

Una riflessione condivisa con i suoi fan e appassionati che si è ben presto trasformata in un chiaro grido di battaglia, una nuova sfida che Giada D'Antonio e pronta ad affrontare il prima possibile e nel migliore dei modi: "Ho fatto cose che non sapevo nemmeno di essere in grado di fare, sono andata oltre ogni mia aspettativa, oltre le paure, oltre i dubbi. Come dico sempre: "cada cosa a su tiempo". Ogni passo, ogni caduta, ogni conquista. E oggi mi porto tutto dentro" continua nella sua lucida analisi dall'ospedale. "Tornerò. Con la stessa fame di crescere ogni giorno, con la stessa voglia di imparare da ogni “no” e di trasformarli in grinta. (…) Ci sarà tempo per godere di soddisfazioni ancora più grandi, è solo l’inizio".