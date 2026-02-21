Fuorionda su Israele durante la diretta Rai alle Olimpiadi: “Chiediamo scusa. È stato inappropriato”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Incredibile quanto accaduto durante la diretta tv su Rai 2 delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. A inizio collegamento della gara di bob a 4 prima che il telecronista introducesse la gara, si è sentita una voce forte e chiara dire: “Evitiamo l’equipaggio numero 21, che è quello dell’israeliano“. Successivamente si sente anche un “no perché…”, prima di essere sfumato e partire la telecronaca. Nel mezzo qualche risata, un collegamento che è saltato e poi si sente la parola "polemiche".

Un episodio saltato subito all'orecchio dei tanti telespettatori che stavano assistendo alla gara di quella determinata disciplina su Rai Due e che sui social hanno chiesto a gran voce cosa stesse accadendo. Un momento di forte imbarazzo che la Rai ha cercato di superare immediatamente tant'è che subito dopo, tra la gara di sci di fondo e appunto quella di bob a quattro, il telecronista Rai Dario Di Gennaro si è scusato con la delegazione e gli atleti israeliani: "Espressione inappropriata, ce ne scusiamo".

Nel momento in cui tutti erano pronti per seguire la gara di bob a quattro con anche l'Italia protagonista, ecco che il telecronista sottolinea: "Prima di proseguire desidero personalmente e anche a nome della direzione di Rai Sport, rivolgere ai telespettatori e in particolare agli atleti e alla delegazione israeliana le nostre più sincere scuse per quanto andato in onda poca – ha detto e poi aggiunge -. L'espressione pronunciata nel fuori onda prima della gara di bob a 4 è stata inappropriata e non rispecchia i valori dello sport, del rispetto e dell'inclusione che devono guidare il servizio pubblico e il nostro pubblico. Pertanto rinnoviamo le nostre scuse agli atleti israeliani e a tutti coloro i quali si sono sentiti offesi".

A intervenire sulla vicenda il responsabile ad interim di Rai Sport, Marco Lollobrigida, che come riporta Repubblica è intervenuto subito per chiare quanto accaduto durante la diretta: "A nome della Direzione, esprimo sincere scuse agli atleti israeliani, alla delegazione e a tutti i telespettatori. Sono state avviate immediate verifiche interne per accertare responsabilità. Lo sport deve unire e non dividere". Successivamente, poco prima del collegamento da Livigno per la gara di skikross si sente un nuovo fuorionda: "Impazziti, impazziti". Non è chiaro però se la frase fosse riferita a quanto avvenuto poco prima o meno.