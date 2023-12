Fuorionda dopo la Coppa del Mondo di sci sulla Rai: dallo studio vuoto va in diretta di tutto In occasione dell’ultimo weekend di Coppa del Mondo di sci alpino, RaiPlay ha trasmesso in diretta streaming tutte le gare. Peccato che sia andato in onda anche un curioso fuorionda, con errori a raffica nelle grafiche e una strana presenza negli studi vuoti di RaiSport.

La Coppa del Mondo di sci è stata tra gli appuntamenti sportivi più seguiti e importanti di questo fine settimana. In pista sia gli uomini sia le donne, tra prestazioni da urlo come nel caso del Super G di venerdì di Sofia Goggia e doppio podio di domenica con Eleonora Brignone e altre sotto tono come per l'interno comparto dello sci azzurro maschile. Senza ulteriori polemiche legate a nuove cancellazioni per maltempo. Discese trasmesse in diretta e in chiaro sulla Rai, sia in TV sia in streaming dove, su RaiPlay, è andata in onda anche una scena quasi surreale, subito dopo la chiusura dei programmi.

L'appuntamento con le gare maschili e femminili è appena terminato, con un weekend intenso e ricco di emozioni per una Coppa del Mondo di sci alpino che sta facendo fortemente discutere. Gli atleti e le atlete si stanno dando battaglia ad ogni occasione, ma è il maltempo a tenere sempre tutti col fiato sospeso, più di porte e curve. Così tra la Val d'Isère e St. Moritz gli appassionati hanno potuto assistere all'ennesima prodezza di una Sofia Goggia sempre più cuore e simbolo azzurro, ma anche l'ennesima cancellazione delle prove maschili costretti a rinunciare alle gare di velocità. un tour de force che ha messo a dura prova anche le TV accreditate all'evento che in Italia è stato trasmesso gratuitamente dalla Rai. Anch'essa "provata" dalla tre giorni sugli sci.

La dimostrazione che il weekend di sci ha lasciato il segno anche nella produzione della TV di Stato la si è avuta a conclusione delle trasmissioni di domenica 10 novembre quando, sulla rete di streaming online, RaiPlay, dove si sono garantite le dirette di tutte le gare, subito dopo i saluti, il segnale non è stato chiuso come di consueto ma le telecamere sono rimaste accese. Un errore tecnico evidente, con in sottofondo solamente l'audio live del microfono ambientale di uno studio vuoto, ma che è durato per un tempo lunghissimo, televisivamente parlando, per oltre un minuto prima che si ponesse rimedio. Così, nell'inquadratura totale si scorge il mega display alle spalle delle poltroncine la videata della cifra raccolta dalla campagna Telethon, mentre fa capolino una figura assolutamente fuori luogo.

E' un inserviente Rai che, in penombra, certamente ignaro di essere ripreso in diretta nazionale, si impegna nel sanificare lo studio lasciato libero da conduttori e ospiti. L'uomo si prodiga a disinfettare tavolo, sedie, persino la parte frontale con la scritta Rai Sport. Nel frattempo, dalla regia appaiono in sovraimpressione sottopancia e titoli di cosa. C'è il nome di Tommaso Mecarozzi, giornalista e telecronista, ma anche quello di Luca Sacchi, a commento tecnico, e infine compare anche quello di Elisabetta Caporale, per le interviste da Otopeni. Nulla evidentemente a che vedere con lo sci, perché nomi e scritte sono quelli relativi agli Europei 2023 di nuoto in Romania.

Ma la gaffe si completa ancor più quando oltre a quei nomi, assolutamente incongrui con la Coppa del Mondo di sci, appaiono anche sottopancia precompilati con in bella mostra "nome" e "cognome", un po' sulla falsa riga di quanto accadde in occasione dell'amichevole di calcio nel 2013 tra Italia e Haiti. Poi, un lunghissimo croll con i titoli di coda che proseguono mentre l'inserviente che si è dedicato alle pulizie, esce finalmente di scena. A quel punto, tutto in onda scompare. Sipario.