Goggia e Brignone sul podio nella discesa di St. Moritz alle spalle di Shiffrin: doppietta azzurra Sofia Goggia e Federica Brignone hanno chiuso al secondo e al terzo posto la discesa libera di sci di St.Moritz alle spalle di una superlativa Shiffrin.

Doppietta azzurra per lo sci italiano nella discesa libera di St.Moritz. Sofia Goggia e Federica Brignone hanno chiuso rispettivamente al secondo e al terzo posto alle spalle di un'eccezionale Shiffrin che ha conquistato la gara. Solo un errore ha impedito in particolare alla 31enne bergamasca che aveva trionfato in Super G di concedere il bis.

Alla fine però entrambe si sono accontentate, mostrandosi soddisfatte anche alla luce del primo posto dell'inossidabile Shiffrin che anche nella prova meno congeniale è riuscita a lasciare il segno. Qual è lo stato d'animo di Goggia? Ai microfoni di Rai Sport, Sofia si è detta comunque soddisfatta: "Sono contenta nel complesso, non ho fatto una discesa pulitissima con un grosso errore nel finale che ha compromesso la vittoria. però bisogna avere una visione di equilibrio e generale: sono contenta così".

Un motivo d'orgoglio in più per Sofia è rappresentato anche dall'esultanza di Shiffrin al momento in cui Goggia ha tagliato il traguardo come seconda alle sue spalle: "Esultanza della Shiffrin dopo il mio secondo posto? Non penso che lei faccia un discorso per l'intera stagione, penso sia stata felice per essere stata più brava di me. Sono una delle clienti più pericolose e sapevo che anche lei lo sarebbe stata".

Nessuna voglia di guardare troppo avanti per Goggia che vive alla giornata, sperando in risultati positivi: "La classifica generale? Non ci penso, perché pensiamo di giorno in giorno perché la stagione è lunga fino a marzo… Ho fatto i complimenti a Fede quando ho visto il suo tempo e l'ho detto anche al suo staff".

Pragmatismo e soddisfazione anche per Federica Brignone, che si è piazzata alle spalle di Shiffrin e Goggia: "Oggi sono soddisfatta e lo sarei stata per la mia performance: quando tutto funziona, sei concentrata, hai in mente qualcosa e lo fai è una delle cose più soddisfacenti. Per me è molto bello, anche se siamo tutte attaccate e vicine. I miei ultimi risultati? Tanta roba se ripenso all'anno scorso, alla fatica e alla fiducia che non avevo. Quest'estate però sono sempre stata serena e questo fa tutta la differenza. Oggi ero molto tranquilla e devo sciare morbida anche in Super G. I risultati sulla scorrevolezza si vedono. Siamo una squadra forte e andiamo bene dappertutto".