Sofia Goggia da urlo: l’azzurra trionfa a St.Moritz nel SuperG di Coppa del Mondo di sci alpino

A cura di Fabrizio Rinelli

Sofia Goggia pazzesca nel primo supergigante stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Prestazione straordinaria dell'azzurra che ha preceduto l'austriaca Cornelia Huetter e la svizzera Lara Gut-Behrami. La 31enne di Astino si è messa tutte le sue avversarie alle spalle precedendo di 95 centesimi proprio la Huetter e di 1″02 la svizzera Gut-Behrami. Un successo strepitoso per Sofia Goggia che torna a vincere in superG. Non succedeva da quasi due anni, da Val d'Isere del 19 dicembre 2021.

L'azzurra è stata capace di avere la meglio nonostante qualche sbilanciamento. La Goggia ha saputo subito ritrovarsi staccando nettamente le avversarie portandosi verso il salto Rominger dove, a differenza delle altre avversarie è volata più lontano di tutte raggiungendo l’ultimo tratto della pista nelle condizioni migliori chiudendo in 1’16”63. Un risultato incredibile che ora vede l'azzurra davanti a tutte nelle classifica generale di Coppa del Mondo di SuperG dopo la prima gara di oggi.

Dopo la doppietta di Federica Brignone in Canada, oggi è toccato dunque proprio a Sofia Goggia portare a casa la prima vittoria della stagione. Al quinto posto invece si è piazzata proprio la Brignone che sembrava pronta a blindare il secondo posto ma un errore fatale nel finale dopo il salto l'ha portata a doversi accontentare del quinto posto. La gara delle altre azzurre invece ha visto Marta Bassino chiudere in settima posizione mentre la Pirovano ha chiuso in sedicesima posizione che comunque è un buon piazziamento,

Peccato invece per Elena Curtoni anche lei pronto a salire sul podio ma è stata penalizzata da una caduta rovinosa. La Curtoni è caduta sulla schiena scivolando per decine di metri e finendo poi nelle reti di protezione. Fortunatamente nulla di grave per lei ma nonostante si sia rimessa subito sugli sci è apparsa visibilmente dolorante a un ginocchio. A conquistare punti tra le altre azzurre in gara è stata poi anche Roberta Melesi che al momento è ferma in ventinovesima posizione.