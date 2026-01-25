Franzoni e la chat con Sinner su Instagram: “Ricevere messaggi così da uno come lui… ho detto: cavolo”

Giovanni Franzoni è la nuova stella dello sci italiano. In un’intervista ha parlato della sua amicizia con Sinner. Si sono sfidati da bambini, ora chattano sui social: “Jannik è una persona spontanea, mi ha dato il suo numero”.

L'Italia ha trovato una stella anche nello sci maschile. Il suo nome è Giovanni Franzoni, che nell'arco di pochissimi giorni ha vinto la prima gara in Coppa del Mondo a Wengen e poi ha fatto il bis trionfando a Kitzbuhel, dove ogni velocista sogna di vincere. Un successo storico che gli ha dato ulteriore popolarità e che lo lancia anche in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Franzoni è un coetaneo di Sinner, che sfidò da bambino sugli sci. Dopo queste vittorie lo sciatore ha ripreso il filo con il campione del tennis, ed è raccontato di questo legame, con tanto di dedica social di Jannik per lo sciatore nato in provincia di Brescia.

Il legame tra Sinner e Franzoni e la sfida sugli sci del 2009

Che Sinner abbia una passione per lo sci è cosa nota, come lo è che da bambino era un abilissimo sciatore, così bravo da vincere diverse gare giovanili. Nel 2009, a San Sicario, Jannik incrociò sulle piste anche Giovanni Franzoni. Entrambi solo del 2001 (nati a quattro mesi e mezzo di distanza). Sinner trionfò, Franzoni si piazzò lontanuccio. Hanno preso strade diverse. Ora entrambi hanno successo nei rispettivi sport e da qualche tempo si sentono con regolarità.

Questa è la classifica della gara di sci del 2009 vinta da Sinner, Franzoni dodicesimo.

Le chiacchierate social tra Sinner e Franzoni

Franzoni, parlando con Sky Sport, ha rivelato delle chiacchierate con Sinner, prevalentemente via social. Tutto è partito proprio da un articolo che raccontava quella storia: "Jannik è una grandissima persona, è un grande sportivo. Mi ha scritto complimenti, campione". La naturalezza con cui racconta il bresciano è splendida: "Quando ho ricevuto il primo messaggio da lui, mi sono detto…cavolo. Ha iniziato a seguirmi, e ci siamo sentiti, mi ha lasciato anche il suo numero, ogni messaggio può darmi la carica e significa che ho fatto qualcosa di buono se mi ha scritto. Si vede che è una persona spontanea".

Sinner magari farà il tifo per Franzoni alle Olimpiadi di Milano-Cortina

La passione di Sinner per lo sci è conosciuta, ha tra le amiche più care Lindsey Vonn, quando può d'inverno torna a casa e si mette a sciare. E chissà che Jannik non incoraggi dal vivo Franzoni a Cortina, dove tra poche settimane si terranno le Olimpiadi, in quei giorni il tennista non dovrebbe essere impegnato con l'attività tennistica e potrebbe essere la guest star dei Giochi.