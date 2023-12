Federica Brignone leggendaria, nella tormenta vince il Gigante: la rimonta è straordinaria Federica Brignone ha ancora strabiliato tutti sulle nevi canadesi in Coppa del Mondo, vincendo la seconda manche e imponendosi nel Gigante. Una rimonta impressionate, arrivata in condizioni estreme tra nebbia e raffiche di vento.

Federica Brignone straordinaria malgrado le pessime condizioni meteo in cui si è disputato il gigante a Tremblant. Sesta nella prima manche ha stracciato tutte le avversarie andandosi a prendere un successo epico, in rimonta contro tutto e tutti, riconfermando di essere straordinaria. Grazie a questo ultimo successo ha preso anche un nuovo primato prendendosi 23 vittorie in carriera in Coppa del Mondo, la decima in gigante. Quella sulle nevi canadesi è comunque la più incredibile, bella ed emozionante a tal punto che l'urlo finale di gioia è impressionante.

Le condizioni meteo erano oltre i limiti ma per Federica Brignone non c'è stato verso di rallentare e gestirsi a discapito della propria sicurezza. E così sulle nevi canadesi di Tremblant si è presa l'intera scena sciando in modo impeccabile, più veloce di tutte le sue avversarie e completando una incredibile rimonta dopo il 6° posto in prima manche. Così, adesso è lei l'italiana più vincente di sempre in Coppa, nel giorno più difficile con la prova canadese a rischio cancellazione, interrotta più volte a causa della condizioni quasi oltre il limite in cui si stava svolgendo la prova per la mancanza di visibilità e il fortissimo vento.

La discesa di Federica Brignone è iniziata quando il vento e la visibilità potevano mettere in difficoltà chiunque: nebbia fitta e folate improvvise che non hanno impedito alla azzurra di infilare il turbo sin dalle prime porte, giganteggiando in una seconda manche a dir poco da cineteca. Mettendo in fila tutte le avversarie, regalandosi il secondo gigante consecutivo a Tremblant e conquistando il successo numero 23 in Coppa del Mondo per l'italiana che si prende anche il record assoluto di vittorie italiane nella storia dello sci. Ha lasciato infatti a 22 la compagna e rivale Sofia Goggia.