Federica Brignone ha un piccolo incidente durante la premiazione: che imbarazzo sul podio L'azzurra ha vinto il superG di di Kvitfjell e ha staccato la svizzera, Gut-Behrami, in classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino. Ma, al momento della cerimonia, sul podio le succede qualcosa di inatteso.

Federica Brignone ha spaccato tutto… anche il trofeo conquistato per la vittoria del superG di Kvitfjell che le ha permesso di staccare ancora un po' Lara Gut-Behrami in classifica generale e consolidare la propria posizione in vetta alle italiane più decorate di sempre nella Coppa del Mondo di sci alpino.

L'incidente capitato sul podio durante la premiazione

L'incidente è capitato nel corso della cerimonia di premiazione, con le atlete che erano schierate sul podio. Quando l'azzurra ha sentito scandire il suo nome ha alzato il braccio sinistro, sollevato il premio che teneva in pugno e ha avuto una brutta sorpresa: la piattaforma ha ceduto e s'è rotta in più pezzi, caduti ai piedi della sciatrice.

Brignone s'è portata la mano sulla bocca (come a dire: ma cosa ho combinato?), ha avuto qualche attimo di esitazione poi s'è chinata per riprendere le parti del trofeo nella speranza si potesse aggiustare in qualche modo. S'è anche scusata con un membro dell'organizzazione sorridendo imbarazzata, salvo recuperare il fregio e tenerlo poggiato sul podio.

Brignone contenta: "Questo superG è stato tostissimo"

Fin qui l'inconveniente che ha reso più movimentata la celebrazione dell'italiana, protagonista assoluta della gara iridata in terra norvegese grazie al tempo di 1'30″11 che l'è valso il successo davanti alla ticinese e alla connazionale, Sofia Goggia, giunta terza con un gap di 9 centesimi accumulato anche a causa di un intoppo tecnico (le si è aperto un gancio dello scarpone destro durante la discesa).

"Questo superG è stato tostissimo – ha ammesso Brignone al termine della prova, senza nascondere le difficoltà incontrare -. Il mio punto di forza è stato aver reagito subito dopo ogni errore con un atteggiamento aggressivo, d'attacco".

È contenta ma non del tutto soddisfatta l'azzurra, qualcosa le spegne il pieno sorriso nonostante la consapevolezza di aver fatto ugualmente un bel passo in avanti nel percorso mondiale. "Non ho disputato la manche perfetta che volevo e devo ammettere che qualche sbavatura c'è stata… ne ho combinate di tutti i colori ma la cosa positiva è che sono quasi sempre riuscita a rimediare e anche alle altre non è andato tutto liscio".

La situazione in classifica generale e di specialità

A 9 gare dal termine della stagione la situazione di classifica è positiva per Brignone a livello mondiale. Nella graduatoria generale è prima con 1194 punti (+251 su Gut-Behrami ferma a 943), in quella di specialità (superG) è seconda a quota 410 alle spalle della svizzera (465), alla quale ha rosicchiato qualcosa proprio in virtù della vittoria di Kvitfjell.