Chi è Federica Brignone, campionessa di sci ospite a Sanremo compagna e rivale di Sofia Goggia

Federica Brignone è la campionessa mondale di sci alpino accolta da Amadeus sul palco del Festival di Sanremo 2024. Nel suo palmares figurano ben 24 vittorie in Coppa del Mondo, 63 podi e 3 medaglie olimpiche. Cosa c'è di vero nella storia della sua rivalità con Sofia Goggia.

Federica Brignone, 34 anni (li compirà a luglio), è una delle sciatrici alpine italiane più forti assieme a Sofia Goggia (operata dopo un brutto infortunio). Sul palco del Teatro Ariston è la sportiva che Amadeus accoglie nella prima serata del Festival di Sanremo 2024, ci sale con un palmares nel quale spiccano le 3 medaglie olimpiche, le 24 vittorie in Coppa del Mondo (e i 63 podi). Grazie all'exploit nel gigante di Mont-Tremblant, a 33 anni e 141 giorni, è diventata la vincitrice più ‘anziana' sulle nevi.

Lei ha detto sì al conduttore del Festival, Jannik Sinner invece ha preferito rinunciare all'invito che gli era stato rivolto dal conduttore perché nella settimana dell'evento canoro si dedicherà agli allenamenti in vista dei prossimi tornei di tennis.

Chi è Federica Brignone, sciatrice alpina italiana

Federica Brignone è figlia d'arte, la passione per gli sci e la competizione è un affare di famiglia: papà Daniele è un maestro e allenatore della disciplina; sua madre, Maria Rosa Quario, è stata tra le protagoniste della Valanga Rosa negli Anni Ottanta e oggi, da giornalista, segue da vicino le vicende degli sport invernali.

La Salle, in Valle d'Aosta, è la città dove l'azzurra ha la residenza e gli affetti più cari: è lì che torna quando ha bisogno anche di rigenerarsi dagli impegni in calendario del ‘circo bianco' che in questa edizione della Coppa del Mondo è stato spesso condizionato dalle avverse condizioni meteo e delle piste.

Brignone non è sposata e né ha figli. Della sua vita sentimentale si conosce poco anche perché lei stessa ha più volte ribadito come sia molto riservata al riuardo. Negli anno scorsi ha avuto una relazione con il discesista francese, Nicolas Raffort, e quando le chiedono se attualmente nel suo cuore c'è qualcun altro dice sì ma null'altro concede sull'identità dell'attuale fidanzato. "Certe questioni preferisco tenerle per me e basta – ha ammesso in una intervista recente -. Chi è al mio fianco non è un personaggio pubblico".

Dalle medaglie olimpiche al record di podi in Coppa del Mondo

Per spiegare chi è Federica Brignone e quale sia il suo spessore tecnico basta dare un'occhiata alla bacheca dei trofei conquistati. Due in particolare quelli che spiccano: è stata la prima italiana a vincere la Coppa del Mondo generale di sci alpino nel 2020 (oltre a due di specialità) e alle Olimpiadi ha infilato al collo ben 3 medaglie (1 argento nello slalom gigante a Pechino 2022; 2 bronzi nello slalom gigante a Pyeongchang 2018 e nella combinata a Pechino 2022). Nel corredo accessorio di trionfi sul filo dei centesimi ci sono anche 2 ori e 3 argenti Mondiali (compresi quelli juniores).

A dicembre scorso con la vittoria nel gigante di Mont-Tremblant, a 33 anni e 141 giorni, è diventata la più la vincitrice più longeva in assoluto tra le porte nel Circo Rosa. Nel complesso, assieme a Sofia Goggia, ha raccolto ben 24 successi in Coppa del Mondo e detiene il record per il numero di podi ottenuti (63 piazzamenti, 54 invece quelli della bergamasca).

La rivalità tra Federica Brignone e Sofia Goggia

"Non siamo amiche ma il nostro rapporto è positivo, siamo entrambi grandi professioniste", ha spiegato Brignone in un'intervista a Fanpage.it sgonfiando il racconto ricamato intorno al dualismo con Goggia e alla spaccatura in nazionale. E non ha usato giri di parole per spiegare come "la nostra rivalità è ingigantita dai media". Così ha definito la narrazione che c'è intorno al rapporto con la bergamasca, l'altra grande sciatrice alpina italiana.

E se al termine del Gigante disputato a Kronplatz la valdaostana ha avuto un gesto di stizza per essere arrivata dietro alla bergamasca (un atteggiamento rivolto a se stessa per l'errore commesso, più che verso l'avversaria), la realtà dei fatti prefigura uno scenario differente. Amiche mai ma grande rispetto reciproco all'insegna di una leale competizione sportiva, come in occasione di quell'abbraccio a Lake Louise (Canada) nel 2021.