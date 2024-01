Federica Brignone scopre di essere dietro Sofia Goggia a Kronplatz: gesto di rabbia al traguardo Al termine del gigante di Kronplatz Federica Brignone ha sfogato tutta la rabbia sbattendo con violenza per terra uno dei suoi bastoncini. Brignone è arrivata sesta alle spalle di Sofia Goggia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

A Plan de Corones ha vinto ancora Lara Gut-Behrami. La sciatrice svizzera ha ottenuto il 42° successo in Coppa del Mondo e continua il suo inseguimento a Mikaela Shiffrin, ferma dopo la terribile incidente di Cortina. Gara tutt'altro che soddisfacente per Federica Brignone, che ha chiuso al sesto posto e non ha rosicchiato molti punti all'americana. Goggia quinta. Quando è giunta al traguardo la campionessa del 2020 ha avuto un gesto di stizza, una scena che di rado si vede nello sci.

Gut-Behrami dunque ha vinto lo slalom disputato in Trentino Alto Adige davanti alla svedese Hector e alla neozelandese Robinson che hanno realizzato lo stesso tempo: 2.01.73. Non è una rarità, ma certo non capita tutti i giorni. Gut-Behrami ha inflitto oltre un secondo al duo e si è portata a 95 punti appena da Shiffrin. Il Mondiale che pareva chiuso si è aperto quasi all'improvviso.

La migliore delle italiane è stata Sofia Goggia, a trenta centesimi dal secondo posto nonostante un errore pesante. Dietro di lei Federica Brignone, che per sei centesimi chiude al sesto posto. Decima Marta Bassino. Brignone aveva grandi ambizioni, perché l'assenza di Shiffrin concede chance a una mezza dozzina di atlete che hanno la chance di riavvicinarsi. Ci teneva la sciatrice nata a Milano che invece dopo una buona discesa si è persa nel finale ed ha perso diverse posizioni, in particolare quella a vantaggio di Goggia.

Brignone taglia il traguardo, sa di avere realizzato una buonissima prima parte, ma un finale deludente l'ha penalizzata e l'ha messa, alla fine al sesto posto, dietro a Sofia Goggia. Due cattive notizie in una. Così quando taglia il traguardo la sciatrice italiana vede il risultato e dopo qualche secondo ha una reazione davvero stizzita, qualcosa di inusuale sia per lo sci che per la stessa Brignone.