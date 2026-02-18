Bufera sull’allenatore di Femke Kok alle Olimpiadi: “C’è una cosa che non ha, un fidanzato carino”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Femke Kok è una delle pattinatrici olandesi di velocità che stanno mietendo successi alle Olimpiadi di Milano Cortina: la 25enne due giorni fa si è presa la rivincita sulla compagna di squadra – ben più reclamizzata di lei – Jutta Leerdam, che l'aveva battuta in precedenza nei Giochi. L'ordine d'arrivo dei 500 metri ha invertito quello dei 1000, con le due campionesse comunque sempre sui due gradini più alti del podio. Grandi feste dunque in casa ‘oranje', e peraltro c'è stato un momento che da imbarazzante è poi diventato fonte di polemiche feroci e accuse di sessismo nei confronti dell'allenatore della Kok.

La battuta dell'allenatore di Femke Kok durante la festa per l'oro vinto alle Olimpiadi

Nello stesso giorno della vittoria di Femke nei 500 metri al Milano Speed Skating Stadium, più tardi c'è stata la celebrazione nel quartier generale olandese. Un momento di gioia conviviale durante il quale il 47enne Dennis van der Gun si è lasciato un po' prendere la mano con una battuta: "Penso di parlare a nome di tutti i Paesi Bassi e sono incredibilmente orgoglioso di te per quello che hai realizzato. Stavo solo pensando… Hai vinto 23 gare di Coppe del Mondo di fila, tre titoli mondiali di fila e ora anche un titolo olimpico. Ho pensato: ‘Cosa potrebbe volere di più? Cosa non ha ancora?' Beh, c'è una cosa che non ha ancora, ed è un fidanzato davvero carino!".

A quel punto nella sala di ‘TeamNL Huis' (ovvero la casa della squadra olandese alle Olimpiadi) si è alzato qualche fischio scherzoso per mettere ulteriormente in imbarazzo la Kok, che dal canto suo ha riso della battuta. La vicenda ha assunto ben altri toni online, con commenti molti critici sui social. "Non sarebbe mai possibile che una cosa del genere venga detta a un uomo", ha scritto qualcuno, sottolineando la natura sessista della battuta dell'allenatore.

La pattinatrice lo difende dalle accuse: "Era ben intenzionato, mi rispetta come donna"

Ci ha pensato poi la stessa pattinatrice olandese a prendere le difese di van der Gun con un post su Instagram: "Abbiamo avuto una grande festa e il mio allenatore Dennis mi ha detto tante belle parole. Purtroppo una battuta che io e il team olandese abbiamo trovato divertente è stata mal interpretata online. Il che non ha alcun senso, era semplicemente ben intenzionato. Incredibile… Dennis ha una parte enorme nella mia medaglia d'oro e se c'è qualcuno con cui mi sento completamente a mio agio e rispettata come donna, è lui".

Femke Kok con la medaglia d’oro vinta nei 500 metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina

"È un grande allenatore e un grande essere umano. La mia serata e quella di tutti gli altri nella casa della nazionale è stata fantastica. Cerchiamo di essere più amichevoli online e di smetterla di insultare persone che non conosciamo. Sono grata al mio allenatore per tutto, anche per tutti i dolci messaggi nei miei DM (è uno scherzo)", ha concluso a sua volta con una battuta Femke Kok.