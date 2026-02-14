Alberto Tomba chiama Braathen dopo l’oro, sgorgano lacrime in diretta: “No, non ce la faccio”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al termine del gigante delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, conquistato da Lucas Pinheiro Braathen sulla Stelvio di Bormio, ad attenderlo c’era anche una sorpresa speciale. Alberto Tomba ha voluto congratularsi personalmente con il nuovo campione olimpico, primo atleta sudamericano a salire sul podio ai Giochi invernali.

Il fuoriclasse bolognese, tre volte oro olimpico (doppietta gigante e slalom a Calgary 1988 e successo in gigante ad Albertville 1992), ha chiamato lo sciatore brasiliano direttamente sul cellulare. Ne è nato un simpatico scambio in vivavoce, riportato da Eurosport, mentre Braathen era ancora sulla neve con gli sci in spalla, pronto a godersi la cerimonia di premiazione e ad ascoltare per la prima volta l’Hino Nacional composto da Francisco Manuel da Silva risuonare in questa competizione.

Tomba ha aperto la telefonato salutando Lucas e congratulandosi per il trionfo, sottolineando l’importanza di quell’oro per il Brasile. Braathen, emozionatissimo, ha ringraziato la leggenda dello sci alpino, ammettendo di non riuscire a credere a ciò che aveva appena realizzato. Tomba, ridendo e commosso, ha ricordato al brasiliano quanto fosse simile a lui, tra lacrime e gioia, e lo ha definito “il migliore”. Braathen ha chiuso il breve ma intenso colloquio ringraziando ancora Tomba e salutandolo calorosamente, promettendo di sentirsi presto.

Tomba chiama Braathen: "Sei il migliore", “Non ce la faccio”

I due hanno parlato a lungo in italiano, tra emozione e sorrisi.

Braathen: “Ciao fratello mio, come stai?”.

Tomba: “Lucas, bravo! Congratulazioni!”.

Braathen: “Grazie mille, leggenda! Come stai?”.

Tomba: “Una medaglia d’oro per il Brasile, ci stai credendo [in inglese]”.

Braathen: “No, non ce la faccio”.

Tomba: “Stai piangendo come me. Sei il migliore [in inglese]”.

Braathen: “Grazie, grazie mille. Grazie leggenda. A presto”.

Un momento che, insieme alla trionfo e alla premiazione, Lucas Pinheiro Braathen non dimenticherà mai.