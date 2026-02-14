Chi è Lucas Pinheiro Braathen, lo sciatore brasiliano che ha scritto la storia alle Olimpiadi invernali

Dopo il ritiro shock del 2023 e il cambio di nazionalità, Lucas Pinheiro Braathen conquista nel gigante la prima medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali per il Brasile. Una rinascita clamorosa che lo consacra simbolo di libertà e talento.

Chi è Lucas Pinheiro Braathen, l’uomo che ha scritto una pagina inedita per il Brasile ai Giochi invernali. Con la medaglia d'oro nel gigante a Milano-Cortina 2026, il 25enne nato in Norvegia da padre norvegese e madre brasiliana è diventato il primo atleta verdeoro a conquistare una medaglia – e addirittura il titolo – alle Olimpiadi invernali.

Talento precoce, sei vittorie in Coppa del Mondo e una Coppa di slalom in bacheca, Braathen era esploso giovanissimo con la nazionale norvegese. Poi, nell’ottobre 2023, l’annuncio shock del ritiro a soli 23 anni, alla vigilia del gigante di Sölden: alla base, i contrasti con la federazione scandinava legati alla gestione degli sponsor. “Avevo perso il motivo per cui avevo iniziato”, spiegò tra le lacrime, raccontando la necessità di fermarsi e ritrovare sé stesso.

Braathen riscrive la storia del Brasile, dalla rottura con la Norvegia all’oro storico a Milano-Cortina

Dopo un anno di pausa, la svolta: il cambio di nazionalità sportiva e il ritorno alle gare con il Brasile, il Paese materno che non aveva mai smesso di sentire suo. Il rientro è stato immediatamente competitivo: secondo posto nel gigante di Beaver Creek, primo podio brasiliano nella storia della Coppa del Mondo, poi il successo a Levi nel 2025. Fino all’apoteosi olimpica.

Cresciuto tra Norvegia e Brasile, con un’infanzia segnata da continui trasferimenti per il lavoro del padre Bjorn, Braathen si è sempre definito “cittadino del mondo”. Alle spalle non ha più la corazzata norvegese, ma un team personale di alto livello, con tecnici di primo piano del circuito.

Fuori dalle piste, è un personaggio anticonvenzionale: ama la moda, la musica, l’arte, posa per le riviste e rivendica la libertà di esprimere la propria identità. “Voglio lasciare lo sci con più diversità e più accettazione”, ha detto più volte. Oggi lo fa con al collo uno storico oro olimpico, simbolo di una scelta coraggiosa che ha cambiato la sua carriera – e la storia dello sport brasiliano.

Gigante maschile, la classifica dei primi 10

Gigante maschile, ecco la top 10:

Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) Marco Odermatt (Svizzera) +0.58 Loïc Meillard (Svizzera) +1.17 Thomas Tumler (Svizzera) +1.45 Atle Lie McGrath (Norvegia) +1.82 Léo Anguenot (Francia) +1.99 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +2.04 Stefan Brennsteiner (Austria) +2.23 Marco Schwarz (Austria) +2.28 Joan Verdu (Andorra) +2.29

Pinheiro Braathen vince l'oro alle Olimpiadi invernali, esulta anche Lula

Anche il presidente brasiliano Lula Inàcio da Silva ha esultato per lo storico oro nel gigante con un lungo post su Instagram: "Per la prima volta il nostro Paese sale sul podio in un'edizione olimpica invernale. La medaglia conquistata da Lucas Pinheiro Braathen, nello slalom gigante, resterà per sempre nella storia dello sport brasiliano. Il risultato senza precedenti dimostra che lo sport brasiliano non ha limiti. È un riflesso del talento, della dedizione e del lavoro continuo per rafforzare lo sport in tutte le sue dimensioni. Congratulazioni a Lucas e all'intero team coinvolto in questo risultato storico, che ispira le nuove generazioni e amplia gli orizzonti dello sport nazionale".