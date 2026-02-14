Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: al via con il curling, poi Franzoni e Vinatzer nello slalom gigante

Le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in diretta: gli italiani in gara oggi e il medagliere aggiornato. Franzoni e Vinatzer in lizza per una medaglia, Vittozzi e Wierer puntano al podio nel biathlon. In serata grande attesa per Sighel impegnato nella finale dei 1500m uomini. Per vedere le gare delle Olimpiadi in diretta tv e streaming: in chiaro dalle 9:00 Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Diretta TV e streaming anche su Eurosport.

