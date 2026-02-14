Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: al via con il curling, poi Franzoni e Vinatzer nello slalom gigante

Le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in diretta: gli italiani in gara oggi e il medagliere aggiornato. Franzoni e Vinatzer in lizza per una medaglia, Vittozzi e Wierer puntano al podio nel biathlon. In serata grande attesa per Sighel impegnato nella finale dei 1500m uomini. Per vedere le gare delle Olimpiadi in diretta tv e streaming: in chiaro dalle 9:00 Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Diretta TV e streaming anche su Eurosport.
- Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026
- Il programma degli italiani in gara il 14 febbraio 2026
Il programma di oggi alle Olimpiadi invernali: gli italiani in gara a Milano-Cortina
- 09:05 Curling: Round robin donne, Italia – Repubblica Popolare di Cina (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani), Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Giappone
- 10:00 Sci alpino: Slalom gigante uomini, manche 1 (Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer)
- 10:30 Sci freestyle: Dual moguls donne, ottavi di finale (Manuela Passaretta)
- 11:20 Sci freestyle: Dual moguls donne, quarti di finale (ev. Manuela Passaretta)
- 11:35 Sci freestyle: Dual moguls donne, semifinale (ev. Manuela Passaretta)
- 11:35 Sci freestyle: Dual moguls donne, finali (ev. Manuela Passaretta)
- 12:00 Sci di fondo: Staffetta 4 x 7.5 km donne (Federica Cassol, Iris De Martin, Martina Di Centa, Caterina Ganz)
- 12.10 Hockey su ghiaccio Torneo maschile, fase a gironi: Svezia-Slovacchia
- 12.10 Hockey su ghiaccio Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Lettonia
- 13:30 Sci alpino: Slalom gigante uomini, manche 2 (Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer)
- 14:45 Biathlon: Sprint 7,5km donne (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)
- 16:00 Speed Skating Team pursuit femminile, quarti di finale
- 16:40 Hockey su ghiaccio Turno preliminare uomini, Italia – Finlandia
- 16:40 Hockey su ghiaccio Torneo femminile, quarto di finale 3: Canada – Germania
- 17:00 Pattinaggio di velocità: 500m uomini (Jeffrey Rosanelli)
- 17:30 Salto con gli sci Trampolino grande maschile, trial round
- 18:00 Skeleton Donne batteria 3 (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)
- 18:45 Salto con gli sci Individuale uomini trampolino lungo, primo turno (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)
- 19:05 Curling: Round robin donne, Italia – Svezia (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani), Corea del Sud-Danimarca, Canada-Svizzera, Giappone-USA
- 19:30 Sci freestyle Big air donne, qualificazione manche 1 (Maria Gasslitter, Flora Tabanelli)
- 19:35 Skeleton: Donne batteria 4 (ev. Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)
- 19:57 Salto con gli sci: Individuale uomini trampolino lungo, turno finale (ev. Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)
- 20:15 Sci freestyle Big air donne, qualificazione manche 2 (Maria Gasslitter, Flora Tabanelli)
- 20:15 Short track: 1500m uomini, quarti di finale (Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
- 20:59 Short track 1000m donne, batterie (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana)
- 21:00 Sci freestyle Big air donne, qualificazione manche 3 (Maria Gasslitter, Flora Tabanelli)
- 21:10 Hockey su ghiaccio Torneo maschile, fase a gironi: Usa – Danimarca
- 21:10 Hockey su ghiaccio Torneo femminile, quarto di finale 4: Finlandia – Svizzera
- 21:44 Short track 1500m uomini, semifinali (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
- 22:00 Short track Staffetta 3000m donne, semifinali (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel)
- 22:27 Short track 1500m uomini, finale B (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
- 22:42 Short track 1500m uomini, finale A (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
La starting list dello slalom gigante che inizia alle 10
1. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
2. Atle Lie McGrath (NOR)
3. Henrik Kristoffersen (NOR)
4. Marco Schwarz (AUT)
5. Marco Odermatt (SUI)
6. Loïc Meillard (SUI)
7. Stefan Brennsteiner (AUT)
8. Zan Kranjec (SLO)
9. Thomas Tumler (SUI)
10. Leo Anguenot (FRA)
11. Timon Haugan (NOR)
12. Alex Vinatzer (ITA)
13. Filip Zubcic (CRO)
14. Luca Aerni (SUI)
15. River Radamus (USA)
16. Raphael Haaser (AUT)
17, Sam Maes (BEL)
18. Fabian Gratz (GER)
19. Patrick Feurstein (AUT)
20. Alban Elezi Cannaferina (FRA)
21. Luca De Aliprandini (ITA)
22. Anton Grammel (GER)
23. Joan Verdu (AND)
24. Alexander Schmid (GER)
25. Eirik Hystad Solberg (NOR)
26. Ryder Sarchett (USA)
27. Fabian Ax Swartz (SWE)
28. Tormis Laine (EST)
29. Andreas Zampa (SVK)
30. Tobias Kastlunger (ITA)
31. Giovanni Franzoni (ITA)
Risultati Olimpiadi 2026: il medagliere aggiornato prima delle gare di oggi
Ecco la situazione del medagliere prima della giornata di oggi, Italia ancora seconda dietro alla Norvegia:
- Norvegia 8 ori, 3 argento, 7 bronzi (18 totali)
- Italia 6 ori, 3 argenti, 9 bronzi (18)
- Stati Uniti 4 ori, 7 argenti, 3 bronzi (14)
- Francia 4 ori, 5 argenti, 1 bronzo (10)
- Germania 4 ori, 4 argenti, 3 bronzo (11)
- Svezia 4 ori, 3 argenti, 1 bronzo (8)
- Svizzera 4 ori, 1 argento, 2 bronzi (7)
- Austria 3 ori, 6 argenti, 3 bronzo (12)
- Giappone 3 ori, 3 argenti, 8 bronzi (14)
- Paesi Bassi 3 oro, 3 argenti, 1 bronzi (7)
- Cechia 2 ori, 2 argento, 0 bronzi (4)
- Australia 2 ori, 1 argento, 0 bronzi (3)
- Corea del Sud 1 ori, 1 argento, 2 bronzo (4)
- Slovenia 1 oro, 1 argento, 0 bronzi (2)
- Gran Bretagna 1 oro, 0 argento, 0 bronzo (1)
- Kazakhstan 1 oro, 0 argento, 0 bronzo (1)
- Canada 0 ori, 3 argento, 4 bronzi (7)
- Cina 0 ori, 2 argento, 2 bronzi (4)
- Polonia 0 ori, 2 argenti, 0 bronzi (2)
- Nuova Zelanda 0 ori, 1 argento, 1 bronzi (2)
- Lettonia 0 ori, 1 argento, 0 bronzi (1)
- Bulgaria 0 ori, 0 argenti, 2 bronzo (2)
- Belgio 0 ori, 0 argento, 1 bronzo (1)
- Finlandia 0 ori, 0 argento, 1 bronzo (1)
Dove vedere le gare delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 in tv e in streaming
Tutta la giornata e il programma delle Olimpiadi anche oggi sarà visibile in chiaro grazie ai canali Rai. Dalle ore 9 collegamento su Rai 2, e anche su RaiSport HD in TV. Streaming gratis con RaiPlay. Eurosport trasmetterà in TV e streaming solo per abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels e TIMVision.
A che ora iniziano le gare oggi a Milano-Cortina: si parte con il curling e la sfida tra Italia e Cina
Le gare di oggi prenderanno il via alle 9:05 con il curling femminile: Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani affronteranno la Cina nel Round Robin. In contemporanea ci saranno anche Gran Bretagna-Canada e Svizzera-Giappone.
Olimpiadi Invernali 2026, le gare di oggi a Milano-Cortina: orari tv del 14 febbraio
Il calendario di oggi è molto fisso: si parte alle 9:05 con il curling a squadre femminile dove l'Italia affronterà la Cina. Poi alle 10:00 c'è la prima manche dello slalom gigante maschile (che riprenderà alle 13:30), mentre alle 14:45 Wierer e Vittozzi saranno protagoniste nel biathlon. La sera invece occhi puntati su Sighel a partire dalle 22:27.