Ieri sera l'Italia ha battuto l'Inghilterra a Wembley aggiudicandosi il titolo di Campione d'Europa. Si concludono, quindi, gli Europei 2021 con gli Azzurri che riportano la coppa a casa: "It's coming home" urlano alle telecamere i giocatori prendendo in giro gli inglesi. L'evento ha tenuto attaccati alla tv tutti gli italiani fino a tarda sera, coinvolgendo anche molti neofiti che si sono lasciati trascinare dall'emozione e dall'adrenalina, fino all'ultimo rigore parato magistralmente da Donnarumma.

Questo è il secondo europeo che l'Italia vince, il primo fu nel 1968 contro la Jugoslavia, e resterà per sempre nella storia. La maglia della nazionale italiana, firmata Puma, è sicuramente uno degli oggetti più ricercati al momento dai tifosi italiani che vogliono conservare il ricordo di questa notte magica. La nazionale ha indossato due maglie: la prima azzurra ispirata al Rinascimento italiano e la seconda bianca con al centro i colori della bandiera italiana. Le maglie sono disponibili online sullo store della FIGC , sul marketplace Amazon e sullo store di Puma.

La maglia dell'Italia agli Europei 2021: gli shop dove acquistarla

in foto: Maglia ufficiale nazionale italiana Europei 2021

Le maglie della nazionale italiana sono state disegnate da Puma. La prima è di colore azzurro, intenso e pieno; la grafica è ispirata al Rinascimento italiano e presenta una grafica geometrica che vuole omaggiare la bellezza e la grandezza dell'arte e dell'architettura di questo periodo storico molto importante per il nostro Paese. I bordini ed il collo sono realizzati in blu scuro mentre i dettagli sono in oro. Il tessuto della maglia è stato progettato con la tecnologia di termoregolazione che aiuta a mantenere la temperatura corporea stabile.

in foto: Seconda maglia ufficiale della nazionale italiana Europei 2021

La seconda maglia, indossata contro il Belgio, invece, è bianca e al centro presenta il logo FIGC insieme a quello Puma Cat. I dettagli sono in Blu Navy. C'è anche una terza maglia verde con collo e maniche blu e con i dettagli in oro. Il prezzo di tutte le maglie è di 140 euro mentre la replica costa 90 euro. Oltre alle maglie è possibile acquistare l'intero completino che comprende anche il pantaloncino, disponibile nei diversi colori, in abbinamento alla maglia. Tutte le divise sono disponibili anche nelle taglie più piccole per bambini.