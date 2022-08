Pioggia d’argenti agli Europei di Roma: Pilato seconda nei 50 rana, beffa per Deplano Sfuma l’oro di Leonardo Delpano per appena due centesimi. Argento pure per Benedetta Pilato nei 50 rana. Ceccon ha vinto l’oro, mentre Ilaria Cusinato è di bronzo.

A cura di Alessio Morra

Benedetta Pilato vince la medaglia d'argento nei 50 rana negli Europei di Roma, argento beffardo per Leonardo Deplano che per appena due centesimi viene battuto da Proud. Poi è arrivato il grande successo di Thomas Ceccon, che ha piegato Apostolos Christou. Terza medaglia d'oro per Ceccon in questi Europei. Mentre Ilaria Cusinato ha conquistato il bronzo.

La prima medaglia di giornata arriva con Leonardo Deplano che è autore di una prestazione magistrale nei 50 stile. Deplano vola, sogna il successo, forse riesce pure a immaginarlo, ma poi quando tocca e si gira vede che è stato battuto per appena due centesimi dall'inglese Benjamin Proud, al terzo oro in questa edizione degli Europei.

Poco dopo scende in acqua Benedetta Pilato che cercava il bis nei 50 rana agli Europei e il bis in questa edizione dei Campionati di Roma. Ma la lituana Meilutye, campionessa olimpica, ha dimostrato di essere ancora la più forte e si è imposta per 12 centesimi. A fine gara Pilato si è presentata come al solito con un bel sorriso ai microfoni della Rai, uno splendido atteggiamento: "Va bene così, quest'anno va bene, lei è stata più brava di me. Sono contenta, è pur sempre un argento, aspetto la staffetta e poi siamo in vacanza".

Straordinaria pure la prestazione di Ilaria Cusinato che ha vinto la medaglia di bronzo nei 200 delfino. L'atleta veneta ha artigliato con bravura una medaglia, che amplia il bottino degli azzurri. Oro per la bosniaca Lana Pudar, medaglia d'argento per la danese Bach.

