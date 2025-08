Mondiali di nuoto, il programma di oggi: Curtis in gara, orari delle finali e dove vederle

Cinque finali in programma nei Mondiali di nuoto di Singapore. Alle ore 13 scende in vasca Sara Curtis, protagonista nei 100 stile libero. Diretta TV su Rai 2 in chiaro e su Sky.

Quella di oggi è già una giornata storica per il nuoto italiano perché per la prima volta nella storia c'è un'italiana nella finale dei Mondiali nei 100 stile libero. Il suo nome è Sara Curtis, già conosciutissima, che non è tra le favorite per l'oro, ma la classe 2006 sogna in grande. In programma oggi ci sono cinque finali: tre maschili, compresi i 200 dorso che non vedranno protagonista Thomas Ceccon, clamorosamente eliminato nelle batterie. Ceccon però sarà impegnato nelle semifinali dei 100 farfalla, così come Simona Quadarella. L'Italia prova a far accrescere il proprio medagliere, che fin qui contiene 17 medaglie: 2 d'oro, 11 d'argento e 4 di bronzo. Gli Azzurri occupano l'ottavo posto nella classifica generale, che è dominata dalla Cina che precede Australia, Germania e Stati Uniti.

Il programma delle finali oggi ai Mondiali di nuoto: gli italiani in gara

Prima la finale dei tuffi, dal trampolino da 3 metri maschile. Poi dalle ore 13 sono in programma cinque finali e una sfilza di semifinali, compresa quella di Ceccon. Ma l'attrazione maggiore sarà quella della finale dei 100 stile con protagonista Sara Curtis.

11:32: Tuffi – Trampolino da 3 metri uomini, finale

13.02 100m stile libero donne, finale (Curtis)

13.45 200m rana uomini, finale

13.59 200m dorso uomini, finale

14.08 200m rana donne, finale

14.39 Staffetta 4x200m stile libero uomini, finale

Dove vedere i Mondiali di nuoto in tv e streaming

I Mondiali di Singapore si possono seguire in diretta TV in chiaro sulla Rai, che manda in onda le finali su Rai 2 a partire dalle ore 13:30, dopo il Tg. Ma si collega già dalle ore 13 su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre. Diretta anche su Sky, che trasmette sia il nuoto che i tuffi. Streaming gratis con RaiPlay, e per abbonati con Sky Go e NOW.