Minisini da urlo, è oro ai Mondiali di nuoto artistico a Doha: vittoria storica per l’Italia

Giorgio Minisini fa impazzire l'Italia nella sesta giornata dei Mondiali nuoto artistico a Doha. L'azzurro vince la medaglia d'oro nella finale del solo libero regalando all'Italsincro il primo e storico titolo iridato nella specialità.

A cura di Fabrizio Rinelli

Giorgio Minisini fa impazzire l'Italia nella sesta giornata dei Mondiali nuoto artistico a Doha. L'azzurro trionfa con la conquista dell'oro nella finale del solo libero regalando all'Italsincro il primo e storico titolo iridato nella specialità. Per Minisini è invece la decima medaglia personale a un mondiale, la prima d'oro per l'Italia invece in Qatar e la diciassettesima in generale nella storia dei Mondiali di sincro. Un successo favoloso per l'atleta, campione d'Europa di Roma 2022, e oggi vicecampione mondiale, che si prende la rivincita personale a 48 ore dall'argento conquistato nella prova del singolo tecnico.

Sulle note di Alleluhia Minisini è riuscito ad incantare tutti battendo lo spagnolo Dennis Gonzalez Boneu e il colombiano Gustavo Sanchez. L'atleta romano delle Fiamme Oro ha totalizzato ben 211.8547 punti ed è stato favorito anche dalle due penalità per Yang finito fuori dal podio. Un successo importante per Minisini considerando che si tratta del suo quarto oro iridato della carriera, il primo da singolista.

Un'emozione incredibile per lui che da tempo cullava il sogno di vincere questo ora. Specie dopo l’infortunio che gli ha negato il Mondiale di Fukuoka: "Sono felice e soddisfatto – ha detto – devo comunque lavorare molto ma questa gara l'ho sofferta particolarmente". L'atleta romano ha spiegato come si è arrivati a questo successo: "C'è da dire che non ho avuto l'allenatrice che mi ha seguito in questi mesi – spiega – Era in tribuna ma non è lo stesso che averla in vasca. E questa è una cosa che devo essere capace di superare, perché non è possibile avere tutto ciò che si vuole".

L'esultanza di Giorgio Minisini con la medaglia d'oro al collo.

Minisini ha centrato questa vittoria con le unghie e con i denti mostrando in vasca tutte le sue incredibili qualità: "Sono un po' dispiaciuto di non aver nuotato come volevo – ha aggiunto ancora non essendo soddisfatto al 100% – Sicuramente ricevo tante lezioni da questo mondiale". Un oro nel solo libero era però totalmente inaspettato: "Dopo il preliminare di ieri l'idea della medaglia l'avevo messa da parte – ha concluso – Oggi avevo come solo obiettivo quello di rendere fiera la mia allenatrice e spero di averlo fatto". Il 27enne dimostra di avere una grandissima professionalità e maturità: "Questo deve essere per me un punto di partenza".